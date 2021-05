WhatsApp fora do ar? Descubra se o app caiu ou se o problema é com você

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



12/05/2021 | 17:18



“WhatsApp fora do ar?” é uma dúvida recorrente quando se envia uma mensagem pelo app e ele não dá sinal de vida – as duas setinhas não aparecem ou não ficam azul. Entretanto, há alguns serviços e plataformas que indicam qual é o status do aplicativo de bate-papo.

Na prática, o primeiro indício da síndrome de “WhatsApp fora do ar?” é diversos de seus contatos começarem, de uma hora para outra, a se cadastrar no Telegram. Mas para checar mesmo o que está havendo pode-se recorrer aos sites WABetainfo e Downdetector.

WABetainfo e Downdetector

O WABetainfo é, em resumo, uma central sobre o WhatsApp. Ele apresenta informações úteis e novidades sobre o app. Mostra configurações que podem estar sendo testadas e analisadas. Normalmente, informa quando é liberada uma edição beta da ferramenta de bate-papo.

Para saber se o WhatsApp está for do ar utilizando o WABetainfo, basta entrar na página inicial. Se houver uma chamada com o termo “WhatsApp is experiencing outages” é sinal que o programa está instável. Entretanto, para saber em tempo real se houve algo, recomenda-se seguir a página no Twitter ou no Telegram. Nesses espaços, a informação costuma ser imediata. Os endereços são, respectivamente, https://twitter.com/WABetaInfo e https://t.me/WABetaInfo.

Já o Downdetector é, basicamente, uma central que informa se sites importantes (ou plataformas eletrônicas em geral) estão no ar ou se caíram. Nele, basta entrar na página inicial, digitar o nome do serviço (no caso, WhatsApp) e aguardar o retorno. Rapidamente, ele informa se tudo está em ordem ou se, como a pessoa suspeitava, o WhatsApp está fora do ar. Vale também seguir no Twitter: https://twitter.com/downdetector.