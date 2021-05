Após sentir fortes dores no peito, Zezé Di Camargo passa por cateterismo: - Assustei muito com a dor

12/05/2021 | 16:10



Zezé Di Camargo sofreu fortes dores no peito no último final de semana e buscou assistência médica no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Agora, segundo informações da assessoria do cantor, o sertanejo, que brigou recentemente com Felipe Neto, não teve que fazer cirurgia e só realizou exames.

O comunicado diz o seguinte:

O Zezé Di Camargo deu entrada no hospital depois de sentir leves dores no peito. O Dr. Kalil, que é médico dele há muitos anos, achou melhor ele fazer uma bateria de exames. Zezé fez todos. Sem nenhum procedimento, apenas, exames e já está em casa.

Por meio do Instagram, ele ainda postou um vídeo para esclarecer melhor e dar mais detalhes sobre o que aconteceu:

- Eu faço o meu check-up todo ano, geral, de tudo o que está acontecendo. E domingo de manhã [dia 9 de maio] eu tive uma indisposição, uma dor no peito. E assustei muito com a dor. E fui no hospital para fazer uns exames preliminares. Fiz os exames e acusou que tinha alguma coisinha errada em alguma coronária, alguma veia que vai até o coração. Não é veia do coração. Aí falei com o meu médico, ele me trouxe para o Sírio Libanês (...). Imediatamente já fiz um procedimento chamado cateterismo, que entra por uma veia sua e vai até onde está a suspeita de alguma coisa. Então eu fiz, na verdade, um cateterismo para ver como estavam as veias do meu coração, as veias que levam sangue ao coração. Tá tudo certinho, não tem nada de errado, foi só um cateterismo, não tem nada de stent, não estou internado, cirurgia de emergência.

Por fim, ainda disse:

- Eu fiquei em observação, claro. Quando se tem uma dor no peito, suspeita, isso é complicado.