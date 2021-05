Açu Petróleo confirma acordo com Petrobras para aumentar exportações

12/05/2021 | 15:31



A Petrobras assinou com a Açu Petróleo - parceria da Prumo Logística com a alemã Oiltanking - um aditivo ao contrato firmado em 2019 para aumento de 140% da exportação de petróleo. Isso permitirá à estatal escoar 240 milhões de barris da commodity - aproximadamente 300 mil barris por dia - pelo Porto do Açu em até dois anos, informou a Açu Petróleo.

Para atender o aumento das exportações, a empresa prevê a construção de um Parque de Tancagem e a conexão dutoviária à malha existente.

Esta é a segunda vez que a Petrobras pede para ampliar o volume exportado, motivada pela crescente produção de petróleo e pelo aumento da demanda no mercado externo.

Até então o contrato previa a exportação de 100 milhões de barris. Durante a pandemia, em abril do ano passado, a Petrobras bateu recorde de movimentação, informou a Açu Petróleo, que foi responsável pelo escoamento de cerca de 19% do volume total.

Recentemente a Açu Petróleo foi reconhecida pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário - Antaq como o Terminal de granéis líquidos que mais cresceu em movimentação.

Em 2020, foram movimentadas 29,6 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 53,2% em relação a 2019.

De acordo com a empresa, a Açu Petróleo é responsável por 25% da exportação de petróleo nacional e atende a todas as operadoras que atuam no Brasil.

Desde 2016, a companhia realizou mais de 270 operações de transbordo de petróleo, o que representa cerca de 260 milhões de barris movimentados.