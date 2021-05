Anderson Silva confirma saída do MMA e já tem luta de boxe agendada

12/05/2021 | 15:09



O lutador Anderson Silva anunciou que não voltará a competir no MMA (sigla em inglês para "Artes Marciais Mistas"). Em entrevista ao programa Ariel Helwani's MMA Show, o paulistano confirmou que não mais atuará na modalidade e que pretende migrar para o boxe ou jiu-jítsu profissionais.

Anderson Silva já tem na agenda luta de boxe marcada, por sinal. No dia 19 de junho, enfrentará o pugilista mexicano Julio Cesar Chávez Jr, em Guadalajara, no México. O evento terá transmissão por uma plataforma de streaming e deverá contar com Gusttavo Lima cantando o Hino Nacional. O lutador brasileiro revelou ter recebido diversos convites para seguir lutando no continente asiático, mas a quantidade de lutas tirou seu entusiasmo para continuar a carreira por lá.

"Logo após a luta contra Uriah Hall, eu fui para o vestiário e começaram a me ligar para lutar no Japão. Eu precisava descansar, mas todos os dias muitos eventos, especialmente no Japão e do resto da Ásia, me ligavam. Mas eu não vou mais lutar MMA, porque é duro treinar para o MMA, é difícil fazer um camp em alto nível, você se machuca muito. Agora eu só quero curtir. Não preciso provar mais nada para ninguém", disse Anderson Silva, que ainda comentou os fatos seguintes à sua derrota no octógono para o lutador jamaicano.

"Eu aceitei a luta contra Uriah Hall e algumas coisas aconteceram nos bastidores. Todo mundo sabe o que estava acontecendo, não preciso ficar falando. Não coloco mais pressão no meu corpo nem na minha mente, pensando em lutar novamente. Só tenho que agradecer a Deus por poder lutar e poder ajudar meu filho Gabriel a treinar", explicou.

Aos 46 anos, o ex-campeão peso médio pretende se especializar em mais artes marciais e, por isso, pretende lutar em algumas delas e ter mais propriedade para descrever e explicar determinados movimentos do esporte. Sobre o UFC e a maneira como saiu da competição, Anderson preferiu negar quaisquer rusgas.

"Eu me sinto feliz porque fiz o meu melhor e dei o meu coração pelo UFC. Eu me lembro de Lorenzo Fertitta me dizer uma vez que aquilo era uma família e era importante estar perto da família. E em todas as minhas lutas no UFC eu coloquei o meu coração nelas, porque eu sentia que era a minha família. Mas chegou a hora de mudar. Não tenho nada para falar do UFC", finalizou.