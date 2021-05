Ford acerta indenização mínima de R$ 130 mil a trabalhador de fábrica fechada

12/05/2021 | 13:34



Trabalhadores da fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, aceitaram a proposta de indenização da montadora pelo fechamento da unidade. Aprovado na manhã desta quarta-feira em assembleia realizada no portão da fábrica, o acordo prevê, além das verbas rescisórias previstas em lei, o pagamento de no mínimo R$ 130 mil em compensação financeira por empregado da produção ou de áreas administrativas.

Aos operários, serão pagos 2,05 salários nominais por ano trabalhado, além de um valor fixo adicional de acordo com a faixa salarial.

Já nas áreas administrativas, a Ford vai pagar um salário extra por ano trabalhado.

Ou seja, a depender do tempo de casa, o trabalhador da unidade de Camaçari, onde eram montados os modelos EcoSport e Ka, pode receber mais do que o piso de R$ 130 mil.

Na esteira do anúncio, feito em janeiro, do fechamento de todas as fábricas da Ford no Brasil, este valor de indenização mínima também já tinha sido fechado no mês passado com os trabalhadores da unidade de motores e transmissões em Taubaté, no interior de São Paulo.