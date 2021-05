Kourtney Kardashian ganha de presente do namorado, Travis Barker, uma vela com cheiro de orgasmo

12/05/2021 | 13:11



O namoro de Kourtney Kardashian e Travis Barker está cada vez mais firme - e mais quente! O baterista do Blink 182 deu de presente para a amada uma vela da Goop - marca de Gwyneth Paltrow - que se chama This Smells Like My Orgasm, algo como Isso cheira igual ao meu orgasmo, em livre tradução.

O músico postou a foto no Instagram e indicou, ainda, que pediu para que o presente fosse personalizado já que traz a frase This Smells Like Kourtney's Orgasm, ou seja, Isso cheira igual ao orgasmo de Kourtney.

Travis não postou nenhuma legenda, mas uma imagem vale mais do que mil palavras, não é mesmo? Além disso, Kourtney repostou a foto em seu Instagram, indicando que gostou do presente.

A vela custa 75 dólares, algo em torno de 392 reais.

Lembrando que essa vela, This Smells Like My Orgasm, foi lançada em 2020, logo após a divulgação de outra vela, chamada This Smells Like My Vagina - que logo causou controversas, mas esgotou rapidamente.

Segundo o site da Goop, a vela de orgasmo é descrita como tendo um cheiro de toranja azeda, neroli e bagas de cassis maduras misturadas com chá de pólvora e absolutos de rosa turca para um perfume que é sexy, surpreendente e extremamente viciante.

Travis e Kourtney tiveram o relacionamento confirmado por uma fonte em janeiro desse ano, mas só assumiram o namoro, oficialmente, no em fevereiro, bem no dia de Valentine's Day.