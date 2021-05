Após 19 anos, Ellen DeGeneres anuncia fim de talk show

12/05/2021 | 13:10



Ellen DeGeneres anunciou que seu talk show está chegando ao fim. Após muitas especulações e polêmicas, a apresentadora confirmou ao The Hollywood Reporter que a 19ª temporada do The Ellen DeGeneres Show será a última. A informação foi publicada inicialmente, com exclusividade, pelo Daily Mail.

A temporada irá terminar oficialmente em 2022. O programa era exibido há 19 anos e seu primeiro episódio foi ao ar em 2003. A novidade, no entanto, não pega a imprensa internacional de surpresa, uma vez que o contrato atual de DeGeneres se encerraria em 2022.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, DeGeneres afirmou que planejava encerrar o programa em 2019, quando negociou por mais três anos.

- Eu ia parar depois da 16ª temporada. Essa seria minha última temporada e eles quiseram assinar por mais quatros anos e eu disse que assinaria talvez por um. Eles disseram que não havia como assinar por um, que os afiliados e as emissoras precisavam de um compromisso maior. Então, estabelecemos mais três anos e eu sabia que seria meu último contrato. Esse era o plano o tempo todo.

DeGeneres e o programa, no entanto, recentemente foram criticados por causa do comportamento da apresentadora. Em abril de 2020, membros da equipe da atração fizeram várias acusações contra a artista, deixando o clima abalado nos bastidores. Três produtores acabaram sendo demitidos.

- Foi muito doloroso para mim. Muito. Mas se eu estivesse desistindo do show por causa disso, não teria voltado nesta temporada. (...) Mas sim, pensei em terminar, por alguns meses. Você precisa entender que, ao mesmo tempo, minha casa foi roubada e eu perdi quatro animais de estimação -- três gatos e um cachorro, que morreram. Foi uma tsunami, disse ela ao site, sobre as especulações de que o programa chegará ao fim devido as recentes polêmicas.

O veículo ainda revelou que Ellen avisou da decisão para sua equipe na terça-feira, dia 11, e falará sobre os motivos para ter deixado o programa em entrevista à amiga Oprah Winfrey.

Ela ainda adiantou que está em busca de um novo desafio em sua carreira.

- Por mais que seja divertido e ótimo fazer este programa, ele não é mais um desafio. Preciso de algo novo, disse ao THR.