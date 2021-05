Arthur Aguiar fala sobre possível reconciliação com Mayra Cardi: - O que as pessoas não sabem elas não estragam

12/05/2021 | 12:11



Apesar das polêmicas recentes, em que retomaram o relacionamento por oito dias - e depois se separaram -, Arthur Aguiar abriu o jogo e deu a entender que uma nova reconciliação com Mayra Cardi não é algo impossível. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, o ator primeiro deu detalhes sobre o Dia das Mães, em que resolveu fazer uma surpresa para a ex, que é mãe de Sophia, fruto do relacionamento com Arthur, e de Lucas, de um relacionamento anterior:

- Eu quis fazer um Dia das Mães mais completo, em vez de fazer só um café da manhã ou um almoço. Foi café, almoço, chá da tarde, com tudo o que ela gosta. Quis proporcionar um dia especial para que ela se sentisse amada, cuidada. E também para que ela aproveitasse junto com a Sophia e com o Lucas.

Com isso, os fãs questionaram se o casal estava junto novamente. Sobre o assunto, Arthur informou:

- Eu gosto de guardar para mim essa parte da minha vida. Já tem tanta coisa exposta. E tem uma coisa que aprendi: o que as pessoas não sabem elas não estragam. Não estou dizendo que vai acontecer nem que não vai. Tem gente que torce pela reconciliação e tem gente que não torce. E está tudo bem. Cada um torce para o que quer, mas temos as nossas vidas. A gente pode emanar energias positivas para a pessoa, mas acima de tudo temos que nos cuidar e respeitar as decisões dos outros.

Por fim, concluiu:

- Independentemente de qualquer coisa, se a gente vai voltar ou não, temos uma filha linda juntos e tenho orgulho de ter escolhido ela para ser a mãe. Não posso dizer que vamos voltar ou que não vamos voltar. Não acredito que a vida nos leve a determinados caminhos. Nós é que cocriamos as situações. Pensamos, idealizamos, criamos caminhos e, através deles, a vida vai nos levando.