Mahmoud, primeiro eliminado do No Limite, analisa o reality show: - É uma competição de sobrevivência, muito diferente do BBB

12/05/2021 | 12:11



Mahmoud foi o primeiro eliminado do reality show No Limite e nesta quarta-feira, dia 12, ele esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes para analisar sua participação no jogo. Ele explicou que o histórico de cada um no BBB pode influenciar a disputa:

- Por exemplo, no meu grupo, tinham o Kaysar e a Gleice que são meus amigos da edição [BBB18]. É óbvio que eu conversei mais com eles, me aproximei mais deles. Acho que a nossa participação pode influenciar um pouco sim, mas no final é uma competição de sobrevivência, que é muito diferente do BBB. Embora esse aspecto do BBB pese um pouco no início, no final vai vencer o lance da competição.

No entanto, ele afirma que faltou ser incisivo para continuar na disputa:

- Faltou, da minha parte, ser um pouco mais incisivo. (...) Achei melhor ficar na minha.

Ele ainda comentou sobre a diferença de quando saiu do BBB18 e agora, após sair do No Limite:

- No BBB, quando eu sai, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito legal porque eu recebi muito carinho, principalmente das pessoas da minha cidade. Quando eu cheguei no aeroporto, tinha muita gente me recepcionando. (..) Antes da nossa edição, poucas pessoas tinham milhões de seguidores. Eu não tinha preparo, agora a galera já entra preparada, com assessoria. Era a minha irmã quem cuidava das minhas redes sociais, eu fui entregar currículo depois que eu saí do programa.

Mahmoud afirmou que é mais difícil a convivência com os participantes no No Limite:

- No BBB, você consegue se separar das pessoas. Ali No Limite todo mundo tem que ficar no mesmo ambiente, então fica todo mundo na tribo. Você fica mais junto das pessoas o tempo todo.

Por fim, ele concluiu:

- É uma coisa de exército, não é para mim. É realmente muito difícil.