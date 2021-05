Esposa de Alok, Romana Novais desmente gravidez após ultrassom e explica que fará cirurgia

12/05/2021 | 12:10



Romana Novais deu um susto em seus fãs e no marido, Alok, na última terça-feira, dia 11, quando compartilhou uma foto enquanto realizava um ultrassom. Na publicação, a influenciadora digital ainda deu a entender que estava grávida.

Amor, nem sei como te falar isso..., escreveu ela, usando emojis com expressão de surpresa.

Horas depois, ela voltou ao Instagram e afirmou que não está grávida e tudo não passou de uma brincadeira. Na realidade, Romana realizou o exame por um outro motivo. Ela descobriu que irá precisar operar uma hérnia epigástrica.

Ela ainda explicou que, na realidade, a publicação era para ter sido postada apenas ao grupo de Melhores Amigos do Instagram, e não para o público em geral.

Gente, eu estou brincando! Não estou grávida, não! Eu vim fazer um exame de ultrassonografia, porque eu vou precisar operar uma hérnia epigástrica. Era para ter postado nos melhores amigos e eu fiquei na consulta e não vi as ligações do Alok surtando. Não é gravidez, não. Nossa, o Alok infartou, escreveu ela, revelando a preocupação do companheiro com uma nova gestação.

Romana ainda exibiu o resultado do exame, revelando que também está com diástase abdominal.

Impressão diagnóstica: Hérnia epigástrica. Discreta diástase de reto abdominal, diz um trecho do resultado.

Romana e Alok já são pais de Ravi, de um ano, e Raika, que tem apenas cinco meses de vida. A bebê nasceu de forma prematura, após a médica e influenciadora sofrer complicações na gravidez por causa da Covid-19.