Invasão à SpaceX acaba em mandado de prisão para youtuber

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/05/2021 | 11:48



Autoridades do condado de Cameron, localizado no estado do Texas (EUA), emitiram um mandado de prisão contra o youtuber conhecido como Loco VlogS. A ordem judicial contesta o fato de Cesar L. Galaviz – como é seu verdadeiro nome – ter realizado uma invasão à SpaceX, filmado toda a ação e ainda a publicado em seu canal no YouTube.

A invasão à SpaceX ocorreu em março deste ano. O youtuber acessou ilegalmente a sede localizada em Boca Chica, também no Texas, e caminhou livremente pelo local. Ele filmou o protótipo SN11, do foguete Starship, e os motores Raptor que o equipavam. O problema é que a empresa trabalha com diversos componentes sensíveis, que podem, inclusive, causar explosões.

O vídeo de Cesar L. Galaviz repercutiu negativamente dentro da rede social. Tanto que o conteúdo foi excluído da conta. No lugar, o youtuber postou um pedido de desculpas, alegando que reconhecia ter feito algo ilegal – mas que algumas oportunidades são únicas.

O arrependimento não foi suficiente para impedir o mandado de prisão. A ordem judicial foi emitida nesta segunda-feira (10). Cesar L. Galaviz está foragido desde então. O youtuber foi visto pela última vez na região de Conroe, também localizada no Texas.

Quem quiser conferir a invasão à SpaceX, outro youtuber disponibilizou o vídeo de Cesar L. Galaviz. Confira: