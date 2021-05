Dua Lipa é destaque no Brit Awards 2021 - e Taylor Swift ganha prêmio inédito

12/05/2021 | 10:11



Na última terça-feira, dia 11, aconteceu o Brit Awards 2021, evento que celebra os destaques da música no Reino Unido. A cantora Dua Lipa foi uma das grandes vencedoras, levando os prêmios de Artista Solo Feminina Britânica e Álbum Britânico do Ano, o mais importante da noite.

A cantora Taylor Swift fez história ao ganhar o prêmio Global Icon Award, ou Ícone Global! Ela foi a primeira mulher a ser homenageada com o prêmio e foi parabenizada por amigos como Ed Sheeran e Selena Gomez em um vídeo exibido antes de Taylor fazer o seu discurso:

- Taylor é a mesma garota que conheci quando tinha 15 anos. E ela se preocupa profundamente com seus fãs. Eu gostaria de poder estar aí e apenas te apoiar e sair com você. Você merece e é incrível, disse Selena.

Taylor agradeceu o carinho dos amigos e fãs em seu discurso:

- Aquele vídeo, qualquer um que estava naquele vídeo, Selena, Zoe, Ed, Griff e minha alma deixaram meu corpo quando Annie Lennox apareceu. Tenho muita vontade de fazer parte dessa comunidade musical, mas o que realmente precisávamos era da ajuda e apoio do NHS, obrigada por tudo que vocês fizeram por nós. Estou muito em dívida e grata aos meus fãs britânicos, amo muito vocês por tudo que vocês fizeram por mim, tivemos tantas memórias incríveis nos últimos 15 anos, desde tocar no Shepherd's Bush Empire até o Estádio de Wembley, para a O2 Arena, e por causa de vocês no ano passado eu quase joguei no Glastonbury!

A cantora continua:

- Todos nós sabemos o que aconteceu a seguir, o mundo mudou e acabei lançando três álbuns em vez disso. Fazer Folklore and Evermore foi a experiência mais única que já tive. Quero agradecer aos meus amigos e família que sabem exatamente quem eles são. Se há uma coisa que aprendi é que você tem que olhar ao redor todos os dias. Nunca tome isso como garantido, há tantos novos artistas incríveis nesta sala esta noite, e tantas pessoas assistindo que têm objetivos, sonhos e ambições para si mesmas. Vivemos em um mundo onde qualquer um tem o direito de dizer o que quiser sobre você a qualquer momento, mas por favor, lembre-se que você tem o direito de provar que eles estão errados. Eu amo muito vocês, muito obrigada por esta bela homenagem, isso é incrível.

Outros vencedores da noite foram o cantor Harry Styles, por Melhor Música Britânica, com Watermelon Sugar, e o grupo HAIM, que levou o prêmio de Grupo Internacional. Billie Eilish venceu na categoria Artista Solo Feminina Internacional e The Weeknd na categoria Artista Solo Masculino Internacional. J Hus foi o Artista Solo Masculino Britânico e Arlo Parks ganhou o prêmio de Artista Revelação.

A banda Little Mix foi o primeiro grupo feminino a ganhar o prêmio de Melhor Grupo Britânico. No discurso, elas falaram sobre o assunto:

- Não é fácil ser mulher na indústria pop do Reino Unido. Vimos a dominação masculina branca, misoginia, sexismo e falta de diversidade. Estamos orgulhosas de como ficamos juntas, defendemos nossa posição, nos cercamos de mulheres fortes e agora estamos usando nossas vozes mais do que nunca. O fato de uma banda de garotas nunca ter ganhado esse prêmio realmente fala por si, então este prêmio não é apenas para nós, é para as Spice Girls, Sugababes, All Saints, Girls Aloud, todas as incríveis bandas femininas. Essa é para vocês!