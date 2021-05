Luiza Brunet fala de desentendimentos de Yasmin Brunet com a família de Gabriel Medina: Mais comum do que se imagina

12/05/2021 | 10:10



Gabriel Medina recentemente rompeu com a própria família. Simone Medina, mãe do surfista, se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto e ainda acusou a esposa do filho, Yasmin Brunet, de ser controladora. Agora, chegou a vez de Luiza Brunet, mãe de Yasmin, demonstrar apoio à filha.

Segundo informações do jornal Extra, Luiza comentou em uma recente postagem da modelo e marcou os perfis da filha e de Gabriel:

Muito calma, o amor resiste a tudo. Problemas familiares é mais comum do que se imagina. Tudo passa e Deus coloca tudo no lugar. O amor cura tudo. Desejo muita saúde, paz e fortalecimento. Estamos vivenciando um longo período com a perda de pessoas próximas ao redor do mundo por conta da Covid. Momento doloroso só com muito amor e respeito podemos curar.

Lembrando que após Simone expor alguns dos problemas da família, a própria Yasmin postou alguns textos no Stories do Instagram. Da última vez que a modelo havia postado supostas indiretas, ela afirmou que não precisava se provar.