Paulo Gustavo fala sobre vacina contra a Covid-19 em vídeo relembrado por amigos: - Vai chegar a minha hora eu já vou ter falecido

12/05/2021 | 10:10



Após a morte de Paulo Gustavo por complicações da Covid-19, diversos amigos do ator têm feito homenagens em sua memória. Depois que Samantha Schmütz criticou a falta de medidas de combate à doença que causou a morte do humorista e Fábio Porchat afirmou que considera Paulo um mártir na luta contra o novo coronavírus, alguns famosos decidiram fazer um protesto em memória do ator, publicando um vídeo no qual ele fala sobre a chegada da vacina no Brasil.

No Instagram, celebridades como Tatá Werneck, Angélica, Ingrid Guimarães e Thales Bretas, viúvo do humorista, compartilharam um curto vídeo no qual Paulo usa um dos famosos efeitos da rede social para dizer que irá sim tomar a vacina - mas também critica a demora para que ela seja disponibilizada para todos, afirmando que provavelmente já teria morrido quando chegasse sua vez de receber o imunizante.

- Eu estou louco para tomar vacina! Ai meu Deus do céu. Aí a pessoa fala assim: Ah, vai virar jacaré, vambora [sic] virar jacaré! Eu quero. Aí a pessoa fala: Vai tomar vacina vai dar merda, vambora! [sic] Eu tomei vacina desde que eu nasci, tomei vacina a vida toda gente. Eu vou tomar vacina, mas vai ser com certeza viado. Eu vou tomar muita vacina. Ah, tem que dar autorização, eu dou autorização, ai meu Deus do céu! Gente, o problema é meu, eu vou tomar vacina. Eu vou tomar muito. Você pode, ah vai tomar vacina vai virar viado, eu já sou viado querida. Eu vou tomar, entendeu? Não tem jeito. Quando chegar essa vacina e chegar a minha hora, olha? Mas do jeito que está demorando, vai chegar a minha hora eu já vou ter falecido de morte natural, né? Está demorando muito.

O vídeo foi postado por todos às 21h12, hora da morte do artista, que veio a óbito no último dia 4. Na legenda, os artistas colocaram tanto a data quanto a hora da morte do ator, cuja missa de sétimo dia foi realizada na última terça-feira, dia 11, além de seu nome e emojis variados.