Google faz homenagem aos 100 anos da atriz Ruth de Souza

Do Diário do Grande ABC

Com AE



12/05/2021 | 10:01



Nesta quarta-feira (12), quem entrar no Google Doodle vai ver ilustração da atriz brasileira Ruth de Souza, considerada a primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão do Brasil. Ruth, que completaria 100 anos hoje, morreu em 2019 aos 98 anos.

Ruth Pinto de Souza, ou simplesmente Ruth de Souza, participou decisivamente da história do teatro, cinema e TV e foi decisiva para o reconhecimento do artista negro no Brasil. Ela foi a primeira a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, encenando uma peça do dramaturgo americano Eugene ONeill, O Imperador Jones (1945). Ruth foi também pioneira no Teatro Experimental do Negro, comandado por Abdias do Nascimento.

Em 1948, estreou no cinema em um papel de Terra Violenta, adaptado do romance Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Em 1959, foi tão marcante em Oração para Uma Negra, de William Faulkner, de novo no teatro, que ganhou uma bolsa de um ano da Fundação Rockfeller para estudar nos EUA, por indicação de Paschoal Carlos Magno. Voltou ainda mais consciente, em uma época em que os negros norte-americanos começavam a se mobilizar na luta por direitos civis.

No cinema, com diversos trabalhos em sua trajetória, participou de obras como A Morte Comanda o Cangaço, O Assalto ao Trem Pagador, As Cariocas, O Homem Nu, Orfeu Negro. E teve seu trabalho mais uma vez reconhecido, ao ser indicada para o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Veneza, em 1954, pelo filme Sinhá Moça, dirigido por Tom Payne. Ruth concorreu com atrizes renomadas como Katharine Hepburn, Michèle Morgan e Lilli Palmer, que foi a vencedora.

Em mais de 70 anos dedicados à cultura, Ruth de Souza pisou em diversos palcos. Na televisão, fez inúmeras novelas, das quais algumas ganharam notoriedade. Estreou na novela A Deusa Vencida (1965), de Ivani Ribeiro, na extinta TV Excelsior. Em 1969, tornou-se a primeira atriz negra a protagonizar uma novela, A Cabana do Pai Tomás, já na Globo. Entre outras atuações, Ruth participou de folhetins que se tornaram clássicos, como O Bem Amado, Os Ossos do Barão, O Rebu. A atriz atuou ainda em dezenas de programas na televisão, desempenhando o último papel de sua vida na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, exibido pela Globo em 2019.