Taxas futuras de juros acentuam alta após CPI dos EUA

12/05/2021 | 09:59



Os juros futuros começaram o dia em alta e renovaram máximas após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos mostrar alta de 4,2% em abril, na comparação anual, bem acima da previsão de 3,6%, em meio já aos temores de que a inflação force o Federal Reserve a começar a subir os juros mais cedo.

O dado do IBGE apontando que o volume de serviços prestados caiu 4,0% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, ficou em segundo plano. O resultado superou a mediana das estimativas, que apontava uma queda de 3,15%.

Às 9h35 desta quarta-feira, 12, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,78%, de 8,66% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2023 ia para 6,64%, de 6,51%, e o para janeiro de 2022 subia a 4,85%, de 4,78% no ajuste de terça-feira.