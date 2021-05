Após tribo Carcará vencer a Prova de Imunidade, Mahmoud é o primeiro eliminado de No Limite; confira tudo o que rolou na estreia!

12/05/2021 | 01:10



Você teria coragem de comer olho de cabra? No Limite - o primeiro reality show que conquistou os brasileiros, lá no início do anos 2000 - está de volta com diversas provas de tirar o fôlego e 16 participantes com sangue nos olhos! Nesta terça-feira, dia 11, os ex-BBBs foram divididos em dois grupos, Carcará e Calango, para trabalharem entre si. Diretamente do acampamento, em Praia Brava, o apresentador André Marques explicou que o primeiro desafio seria arrumar suprimentos em meio as dunas. A tribo Calango saiu na frente e coletou todas as bandanas. Durante a segunda etapa, onde era preciso cavar até encontrar três chaves, Carcará virou o jogo e os integrantes conquistaram a caixa de suprimentos - ganhando o mapa do acampamento VIP.

- Estou bem sedentária. É bem complicado quando você não tem preparo físico, lamentou Ariadna, ex-participante do BBB11, após passar mal.

Durante a noite, os participantes tiveram que encarar mosquitos, chuva, vento e o chão duro.

- É bem mais escasso do que eu imaginei, comentou Gleici, ex-BBB18.

Assim que o Sol raiou, André Marques anunciou o início da Prova do Privilégio - que iria presentear os ganhadores com comida e utensílios para facilitar a sobrevivência da tribo, como beterraba, milho, leite em pó, café, arroz e um kit de sobrevivência com meias, sacos de dormir, facão, escovas de dente e um iniciador de fogo. Com o objetivo de montar uma jangada, Arcrebiano, André e Kaysar arrasaram no trabalho em equipe, fazendo com que Calango garantisse os mimos. No entanto, durante as comemorações, Íris não gostou nadinha da atitude de Angélica:

- Eu tive compaixão com ela no primeiro desafio e assim que ela sai da prova faz um desaforo. Eu não desrespeito meu adversário. Não gostei nem um pouco. Essa menina é abusada e eu lembrei dela desde o BBB, disparou a ex-sister do BBB7.

No dia seguinte, os participantes tiveram que encarar o último desafio da semana, a Prova de Imunidade. Após percorrem um circuito, segurando pesos de cinco quilos, a tribo Carcará venceu, ganhando mais uma semana no reality ao se livrar do Portal de Eliminação. Consequentemente, Calango precisou escolher um membro da própria equipe para ser eliminado, sem a votação do público. Mahmoud recebeu cinco votos e deu tchau ao programa.

Já deu para perceber que muitas emoções ainda estão por vir, não é mesmo? Com 500 mil reais em jogo, eles são capazes de tudo! Quem vencerá?