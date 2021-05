Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



12/05/2021 | 00:14



Unir humor e amor foi a aposta do Diário para comemorar ontem seus 63 anos de existência, em live solidária que ocorreu no Hillarius Comedy Bar, em Santo André. O intuito do evento foi celebrar a data levando alegria para a casa das pessoas, além de arrecadar doações de alimentos, que serão destinados aos fundos sociais das sete cidades do Grande ABC.

Com apresentação dos humoristas Rodrigo Capella, Yakko Sideratos, Rodrigo Cáceres e Mauricio Dollenz, o show teve início às 21h30 e alegrou a população até as 23h30. A live foi transmitida pelo canal do Youtube do Diário e, embora os artistas e produção estivessem presencialmente no espaço, todos estavam testados para a Covid e a casa seguiu os protocolos de segurança sanitária.

O superintendente do jornal, Marcos Sidnei Bassi, explicou que, além de comemorar os 63 anos de fundação do Diário, data que afirma que “não se pode deixar passar em branco”, o evento buscou levar para as pessoas “alegria e leveza”.

“Justamente por conta dessa tragédia toda (da pandemia da Covid), propiciar uma comemoração mais leve, e com humor, foi nossa aposta para esta data”, afirmou Bassi, salientando que a ação solidária também foi pensada para auxiliar a população que mais sofre com a pandemia. “Sabemos que há muitas famílias na região passando por grandes dificuldades e precisando de alimentos. Com essa arrecadação vamos ajudar um pouco e isso é muito gratificante”, reforçou o superintendente do jornal.

Bassi, que é ex-reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) – assumiu o posto no jornal em setembro do ano passado –, contou que está orgulhoso por celebrar o aniversário do Diário fazendo parte da equipe. “O jornal tem característica própria, que é fazer com que a gente se identifique muito com o produto, pega a gente pelo lado emocional, e isso tem me motivado bastante a desenvolver um trabalho bom”, afirmou, ressaltando a importância de manter a edição de papel, aliando ao desenvolvimento na área digital.

Gerente Comercial e Marketing do Diário, Karyn Paiva revelou que a live também visou alcançar público mais jovem, aliando a proposta de digitalização do jornal. “(Com live de humor) Buscamos também conquistar novos relacionamentos, alcançando o público mais novo, mas também contemplando todos os leitores (mais antigos). Então pensamos em um evento que pudesse atingir a todos, levando mais alegria neste momento de pandemia e comemorando com solidariedade”, afirmou.

Karyn destacou ainda que a campanha, que arrecadou alimentos e doces através de QR Code disponível ao longo do evento, continuará durante todo o mês de maio, com pontos de coleta disponíveis na portaria do jornal (Rua Catequese, 562, bairro Jardim), na bilheteria do Hillarius em em diversos parceiros, como Colégio Objetivo de São Caetano, Colégio Singular, GR8 School, Espaço Clínico Apice, Democrata e na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Acionista fala em criar novos negócios

Aos 68 anos recentemente completados, Ronan Maria Pinto está cheio de planos para a empresa da qual segue sendo acionista. Afastado do dia a dia administrativo do Diário desde que passou a superintendência para o professor Marcos Sidnei Bassi, em 15 de setembro do ano passado, o empresário é um dos mais assíduos leitores do jornal, ao qual planeja incorporar novos negócios.

“Manter a independência editorial do Diário, para que ele siga servindo aos interesses da sociedade, como faz há 63 anos, é a minha principal meta”, diz Ronan, que ontem passou o dia recebendo cumprimentos pelo aniversário do veículo de comunicação, que adquiriu em 2004. “Quem merece ser parabenizada é a equipe que produz o jornal, que não é meu, mas dos leitores.”

No momento em que o mercado de comunicação atravessa grave crise de identidade, pressionado pelo crescimento das redes sociais, Ronan mantém a crença na força do jornal. E faz planos. Sua principal ideia, que divide em reuniões com Bassi e o diretor de Redação, Evaldo Novelini, é expandir a marca Diário do Grande ABC para outros negócios.

“Podemos atuar em inúmeras áreas. Nossa equipe é uma usina de boas ideias. Acredito muito no potencial econômico do Grande ABC e a nossa marca pode colaborar bastante para integrar as iniciativas pública e privada na busca por melhorias para as sete cidades”, afirma Ronan.

Sobre os projetos que fervilham em sua cabeça, Ronan prefere manter segredo, por enquanto. No momento, ele está entusiasmado com as mudanças propostas por Bassi para digitalizar a distribuição do conteúdo do Diário. “É estimulante ver que estamos atendendo às novas maneiras de os leitores consumirem as notícias, seja na tela do celular ou na do computador.”



TRADIÇÃO IMPRESSA

O acionista, porém, faz questão de deixar claro que vai manter as edições impressas do jornal. “Nosso leitor mais tradicional, que se acostumou a receber o Diário em sua residência ou em seu escritório, nas primeiras horas da manhã, não precisa ficar preocupado. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai ficar órfão. Seguiremos com a nossa missão de bem informar o Grande ABC, tanto nas plataformas digitais, que estamos aprimorando, quanto no bom e velho papel”, diz Ronan.

Autoridades destacam seriedade do jornal

Durante a realização da live Amor+Humor Salvam Vidas, transmitida ontem para celebrar os 63 anos do Diário, personalidades do Grande ABC destacaram a seriedade do jornal como um dos principais diferenciais da empresa que, mesmo em meio às adversidades enfrentadas pelo setor, se mantém vivo, inovando e apostando em novos produtos.

Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) parabenizou o Diário pelo aniversário e destacou que a importância da empresa no Grande ABC está, sobretudo, na credibilidade que conquistou com sua marca. “Os 63 anos materializam a tradição que o Diário tem, sendo o maior jornal regional do País”, disse, afirmando que a imprensa tem papel fundamental na vida da população, e ainda mais com a pandemia, onde “tem de informar com credibilidade e responsabilidade”, destacando o trabalho da empresa na cobertura dos casos de Covid.

“É uma data que tem mesmo que ser comemorada e o Diário, sediado em Santo André, dá ainda mais orgulho a nós andreenses”, acrescentou o chefe do Paço, parabenizando pela ação solidária. “Mais uma vez o Diário acerta”, finalizou o tucano.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), também se manifestou, destacando a força do jornal no Grande ABC. “Ficar 63 anos no mercado não é fácil, são poucas as empresas que conseguem se manter. E o Diário vem, em todo este período, se mantendo vivo e fazendo o trabalho com muita clareza e seriedade. É um instrumento fundamental para nossa região”, afirmou o petista.

Prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) revelou sua relação antiga com o jornal. “Conheci o Diário ainda bem jovem, quando o jornal nasceu. Convivi com toda a história da empresa, desde o início, até se tornar essa grande potência que é ainda hoje, não somente no aspecto de notícia, mas também na importância política que exerceu e exerce ainda. Faz parte da história do Grande ABC e é uma das empresas mais importantes que temos na região. O Diário é fantástico”, elogiou Volpi.

Gerente de operações do Mauá Plaza Shopping, Cleber Broch destacou a parceria com o jornal, o que, para ele, é motivo “de muito orgulho”. “O Diário é um jornal de muita responsabilidade, que representa com muita seriedade e credibilidade as informações que recebemos todos os dias nas nossas casas”, disse Broch, elogiando o evento. “Extremamente importante pensar no próximo”, salientou.

Diretor da Construtora Patriani, Bruno Patriani desejou “mais 63 anos de vida”. “Para nós é um prazer participar da história de um jornal de seriedade e muito compromisso. O Diário é uma das grandes estrelas do Grande ABC”, elogiou o empresário.

Instituições e políticos usam as redes sociais para enaltecer periódico

Autoridades e instituições importantes do Grande ABC usaram as redes sociais ontem para parabenizar o Diário pelos seus 63 anos.

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC publicou a capa de ontem do jornal e ressaltou a importância do Diário para a região, destacando que o periódico está presente no dia a dia da população das sete cidades. “São 63 anos de atuação em benefício do jornalismo profissional, responsável e de qualidade, do pluralismo político e da liberdade de imprensa nas sete cidades”, publicou o colegiado.

Vereador de Santo André, Professor Jobert Minhoca (PSDB) usou sua conta no Instagram para homenagear o jornal e postou uma foto lendo uma das edições. “Há 63 anos contamos com informações de qualidade com o maior jornal da região. Parabéns!”

Secretário de Esportes e Lazer de Mauá e ex-vereador por São Bernardo, José Luís Ferrarezi (PT) postou foto da capa do jornal e disse que a publicação é “fundamental para a região”. Mesma linha do ex-vereador Rafael Demarchi (PSL), também de São Bernardo, que acrescentou: “Parabéns a cada funcionário que faz parte dessa história e tem construído esse jornal gigante, que representa toda população das sete cidades do Grande ABC”.

Vereador de São Bernardo, Eliezer Mendes (Podemos) disse que o jornal tem “muito conteúdo relevante” e parabenizou o periódico pela seriedade e responsabilidade com o futuro da região. “O Diário se consagrou como o periódico mais tradicional do Brasil, são mais de seis décadas noticiando o que é de mais importante no País, no mundo e nas sete cidades.”

Na Câmara de São Caetano, o vereador Ubiratan Figueiredo (PSD) apresentou moção de aplausos ao jornal pelo significativo serviço prestado à sociedade.