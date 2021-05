Eles participaram da construção da estátua de João Ramalho

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/05/2021 | 07:00



As informações são prestadas por Aida Irene Bertone de Almeida, filha de um dos sócios da Mecânica Moderna e BC Estruturas. Seguem os tópicos:

- A empresa ficava na antiga garagem de ônibus Planeja Tour, no início da Avenida Dom Pedro I. Ela se tornou uma grande empresa.

- Fabricava engrenagens para reposição das máquinas em indústrias.

- Logo começou a fabricar estruturas metálicas para indústrias do Grande ABC, Capital de São Paulo, Interior e outros Estados.

- Para a Capital, a Mecânica Moderna construiu dois angares para a Vasp.

- Em Santo André, a oficina mecânica participou da montagem da estátua de João Ramalho. Doou o bronze e entrou com mão de obra para a fabricação das peças da estátua, inaugurada em 1953 e que permanece na Praça IV Centenário.

- Outra obra importante: as engrenagens utilizadas no sistema de elevados do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul.



O PAI

Giordano Bruno Bertone, pai da Aida. Nasceu em Sesto de São Giovanni, Milão, Itália, em 16 de fevereiro de 1913. Veio para o Brasil com 7 anos de idade. Faleceu em Santo André em 27 de fevereiro de 2009, aos 94 anos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. Era casado com Irene Augusta de Carvalho Bertone, com quem teve nove filhos: Reynaldo, Arnaldo, Harlette, Humberto, Lea, Lourenço, Giordano Filho, Aida e Sandra.

OS TIOS

José de Carvalho. Andreense (19-3-1924 – 2-8-1964). Faleceu aos 40 anos e também foi sepultado na Vila Assunção. Era casado com Alfina de Carvalho. Tiveram quatro filhos: Evaristo, Sérgio, Cleni e Maria José.

João de Carvalho. Andreense, nascido em 27 de janeiro de 1927, falecendo em 23 de junho de 1997, aos 70 anos, em Mogi Mirim (São Paulo), onde foi sepultado.

Casado com Odete de Carvalho, o casal teve três filhos: João, Maria e Pedro Luiz.



VISITEM

Santo André, Ontem e Hoje

Blog criado e editado pela pesquisadora Claudia Ferreira

CANTA ITÁLIA

Produção e apresentação: Marquitho Riotto

Edição 117

Hoje, às 20h

Rádio ABC, 1570

Reprise: sábado, às 23h

Uma das atrações: Nerino Cuzziol, veterano da Simca do Brasil, homenagem do pesquisador Cézar Livio.



Hoje

- Dia da Enfermagem e do Enfermeiro. A data lembra e homenageia o nascimento da britânica Florence Nightingale, uma pioneira da enfermagem moderna, que nasceu em 12 de maio de 1820.

Fonte: blog Educação.uol

- Em 1976, pela passagem da data, foi homenageada Katsuko Wagatsuma Granada, supervisora da unidade de assistência à maternidade de São Bernardo.

Diário há meio século

Quarta-feira, 12 de maio de 1971 – ano 13, edição 1533

Ribeirão Pires – Nobuo Oguti, cônsul-geral do Japão em São Paulo, confirma presença no próximo domingo (16 de maio de 1971) para inaugurar o Jardim Oriental, ponto turístico cedido pela colônia japonesa à Prefeitura.

O jardim foi construído em área de 600 metros quadrados ao lado do Paço Municipal, recém-inaugurado pela gestão do prefeito Antonio Simões e do vice-prefeito Napoleão Nakano, integrante da colônia japonesa de Ribeirão Pires. Nobusada Hutoshi presidia a associação da colônia.

Em 12 de maio de...

1901 – Na Estação Rio Grande (da Serra), uma professora anunciava a abertura de escola para aulas gratuitas à tarde às jovens locais.

1906 – José Paschoal Angelo Marotti nasce em São Bernardo. Fundador do Clube Alameda Glória. Foi marceneiro, religioso e estimulou o retorno e consolidação da célebre Procissão dos Carroceiros.

1916 – Polícia conclui como puramente casual a morte de um homem em um mato de São Caetano, quando ali caçava.

1921 – A professora Elisa Fittipaldi é nomeada para substituir a professora da 1ª Escola Mista do Pilar, hoje município de Mauá.

1956 – Santo André inaugurava, no Largo da Estátua, um altar-monumento para celebração em homenagem ao Dia das Mães, o primeiro do gênero do Estado.

No dia seguinte, dom Jorge Marcos de Oliveira ali celebraria missa campal. À tarde, visita ao Cemitério da Saudade, para colocação de uma coroa de flores no túmulo da Mãe Desconhecida.

No fim da tarde, novas celebrações no Largo da Estátua, encerradas com apresentação de artistas do rádio paulistano e de Santo André.

1976 – Toquinho e Vinicius de Morais apresentam-se no Tênis Clube de Santo André.

1991 – Inaugurada a nova igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, cujo principal incentivador foi o diácono Franco Chippari.

- Rebelião no cadeião de Santo André acaba em quatro mortes.

- Ayrton Senna obtém a quarta vitória consecutiva no Mundial de Fórmula 1, em Mônaco, disparando na liderança.



Santos do Dia

- Leopoldo Mandic. Nasceu na Dalmácia, atual Croácia, em 12 de maio de 1866.

- Nereu, Aquiles e Pancrácio.



JOANA DE PORTUGAL (Lisboa, 1452 – Aveiro, 1490). Declarada padroeira de Aveiro em 1965

Municípios Brasileiros

- Em São Paulo, hoje é o aniversário de Indiaporã. Fundação: 1940. Elevado a município em 1953, quando se separa de Fernandópolis.

- Pelo Brasil, outros 36 municípios celebram aniversário, entre os quais: Amador Ferrador, no Rio Grande do Sul; Cambuquira, em Minas Gerais; Costa Rica, no Mato Grosso do Sul; Estreito, no Maranhão; Eunápolis, na Bahia; Lagoa de Pedras, no Rio Grande do Norte; Medicilândia e Cantagalo, no Paraná; Miraíma, no Ceará; Otacílio Costa, em Santa Catarina; e Urucará, no Amazonas.