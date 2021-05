Obituário - 12 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/05/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Zenith de Souza David, 97. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erothides Brizante Ferreira, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jesus Deronil Taino, 89. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Memorial Planalto.

Alcides de Fabre, 85. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mario Mazaia, 84. Natural de Braúna (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 8. Memorial Phoenix.

Abelardo Sanchez Prado Peres, 81. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves, 75. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Furlanetto, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Wanderley Dallapria, 70. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Jardim Bandeirante, em Arapongas (Paraná). Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Arapongas (Paraná).

Seiji Oikawa, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8, no hospital de campanha federal. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Nogueira de Lacerda, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Ajudante geral. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo José Benevides, 44. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Empresário. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Priscila Araujo Fernandes, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Ricardo Lima Ribeiro, 18. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Nova Vitória, em Santo André. Motoboy. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, na Vila Alpina.

Marcio Luan Ferreira Vilela, 16. Natural de Mauá. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Estudante. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ediva Augusta dos Santos, 60. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Alzira Gonçalves de Salvi, 79. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Caetano. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

José Eduardo Trovo, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Alexandre Aparecido Correia de Mello, 52. Natural do bairro de Santana, São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Aparecida Rocha, 67. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no Jardim Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal.

Benedito Dias, 62. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

José Marcelino Lima, 54. Natural de Ichu (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Vale da Paz.

Fabiano Salviano da Silva, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Rodrigues Neris Santiago, 89. Natural de Costa Sena (Minas Gerais). Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 7. Memorial Planalto.

Francisco Rodrigues da Costa, 78. Natural do Estado do Ceará. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério Grupo Colina, em Suzano (São Paulo).

Efigênio de Oliveira, 76. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Maria do Socorro Benjamin Santos, 74. Natural de Ibiara (Paraíba). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Lucimar Pereira da Silva, 62. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Vitor Alves dos Santos, 60. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.