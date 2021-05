Santos registra boletim de ocorrência por invasão a CT e ataque a ônibus

11/05/2021 | 20:12



O Santos registrou um boletim de ocorrência em que acusa a torcida organizada Sangue Jovem Santista pela violência contra o elenco do clube nos últimos dias, e cita dois episódios: o ataque ao ônibus no último domingo, após a vitória contra o São Bento, e a invasão do CT no dia 30 de abril.

No documento, o advogado Pedro Felipe Gomes da Silva, que representa o Santos, afirma o ônibus foi atingido por pedras, foguetes e até um coquetel molotov quando os jogadores retornavam da Vila Belmiro para o CT do clube. Imagens de câmeras de segurança mostrariam isso.

Em 30 de abril, torcedores teriam aproveitado a liberação para a entrada de um carro no CT para invadir o local. "Aproximadamente 15 torcedores adentraram sem permissão ao local e exigiram a presença de líderes do elenco de jogadores, técnico e preparador de goleiros", diz o texto do boletim de ocorrência.

O Santos ainda afirma que as razões para tal seriam relativas à política interna do clube. Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Sangue Jovem Santista negou todas as acusações, afirmando apenas ter esperado o time na rua e que nada foi atirado em direção ao ônibus.

"Nunca ocorreu lançamento de fogos de artifício em residências dos funcionários do clube, como tal acusação relata. Também negamos veemente que a torcida possua motivação política", alegou a torcida no comunicado. "Repudiamos totalmente as atitudes que compõe essas acusações mentirosas, e declaramos que as devidas medidas serão tomadas por nosso advogado".