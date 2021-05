Barcelona tropeça diante do Levante e deixa de assumir a liderança do Espanhol

11/05/2021 | 19:27



O Barcelona perdeu a chance de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, ao só empatar, nesta terça-feira, por 3 a 3, com o Levante, em Valência, em duelo de abertura da 36ª e penúltima rodada. Com o resultado, o time de Messi chegou aos 76 pontos, um atrás do líder Atlético de Madrid e um à frente do Real Madri, terceiro colocado. O Atlético recebe nesta quarta-feira a Real Sociedad, enquanto o Real visita o Granada na quinta-feira.

Apenas o 13º colocado, com 40 pontos, o Levante começou mal a partida e viu Messi comandar o Barcelona no primeiro tempo, com o time catalão abrindo 2 a 0 no placar. O craque argentino abriu o placar, aos 25 minutos, com um lindo voleio. O camisa 10 também iniciou a jogada do segundo gol, ao passar para Dembélé, que cruzou para o aproveitamento de Pedri.

Parecia que tudo levaria o Barcelona para o primeiro lugar na classificação, mas a reação do Levante veio em dois minutos. Melero subiu bonito para cabecear, aos 12, e fazer o primeiro gol dos anfitriões. Aos 14, Morales tabelou com Roger e acertou um lindo chute para empatar a partida.

O gol fez o Barcelona acordar e Dembélé fuzilou o goleiro Aitor para recolocar o time na frente do placar, aos 19. Mas Leon garantiu o surpreendente empate aos 38 minutos, ao se antecipar ao zagueiro Piqué e tocar com estilo para o fundo do gol de Ter Stegen.

Outros dois jogos foram disputados nesta terça-feira: Osasuna (11º colocado, com 44 pontos) 3 x 2 Cadiz (12º, 43) e Elche (19º, 30) 0 x 2 Alavés (15º, 35).