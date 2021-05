Vídeo mostra corpo em ossário de cemitério de Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 18:32



Um vídeo chocante circulou na manhã de hoje (11) nas redes sociais, mostrando um corpo no ossário do cemitério Santa Lídia, em Mauá. A gravação, feita por uma mulher que não foi identificada, mostra o corpo de bruços, em um local escuro, e a pessoa que filma sugere negligência por parte da prefeitura. Por ser um conteúdo chocante, o vídeo foi excluído do Facebook, mas ainda circula no Whatsapp.

Questionada, a Prefeitura de Mauá informou que a GCM (Guarda Civil Municipal) identificou o indivíduo na prática do crime de violação de sepultura. Que houve comunicação à autoridade policial e, posteriormente, a administração representará no Ministério Público para que sejam adotadas medidas judiciais cabíveis, inclusive, quanto às publicações em redes sociais.

Segundo a administração municipal, a filmagem foi realizada indevidamente e não aponta nenhuma irregularidade, pois o corpo foi exumado após três anos de seu sepultamento e foram respeitados todos os procedimentos legais.