São Paulo finaliza preparação e deve ter time reserva na Libertadores

11/05/2021 | 18:30



O São Paulo encerrou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para a partida contra o Rentistas, do Uruguai, marcada para quarta, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A tendência é de que o técnico Hernán Crespo utilize um time misto no duelo em Montevidéu.

Como está em situação confortável na Libertadores, de modo que é líder do Grupo E, com sete pontos e a classificação ao mata-mata encaminhada, o São Paulo deve poupar seus titulares, ou boa parte deles, no jogo no Uruguai, para que estejam descansado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na sexta, o desafio é contra a Ferroviária, no Morumbi.

De acordo com a combinação de resultados da rodada, o time pode voltar já classificado do Uruguai, para onde a delegação viajou nesta terça após a atividade. Por outro lado, os jogos do Paulistão são eliminatórios e o Estadual se tornou uma obsessão são-paulina, visto como a melhor oportunidade de encerrar o jejum de quase nove anos sem títulos. O último troféu do clube foi conquistado em 2012. No Paulistão, a seca é ainda mais longa: a conquista mais recente é de 2005.

É provável que Crespo preserve quase todos os titulares diante do Rentistas. Dessa maneira, jovens como Diego Costa, Rodrigo Freitas e Rodrigo Nestor e atletas que têm jogado pouco, caso do recém-contratado Orejuela, devem ganhar uma oportunidade na partida da Libertadores.

Certo é que Daniel Alves, Eder e Luciano ainda se recuperam de lesões musculares sofridas no confronto diante do Racing, na Argentina, e serão desfalques no compromisso da Libertadores. O clube não divulga o prazo de retorno dos jogadores, mas é improvável que eles tenham condições de enfrentar a Ferroviária também.