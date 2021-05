Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 18:06



Nesta terça-feira (11), por volta das 15h20, a polícia realizou abordagem de um veículo no km 32, pista Sul da Praça de Pedágio do SAI (Sistema Anchieta Imigrantes) e encontrou R$ 200 mil em espécie com indivíduo. Além disso, foi achada certa quantidade de entorpecentes - perícia está sendo realizada. É possível que seja falsificação de cédulas. O homem disse que o dinheiro foi proveniente de venda de imóvel, mas não conseguiu comprovar. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal para apresentação de ocorrência.