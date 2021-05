Abertas inscrições para oficina Mulheres na Fotografia em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 17:50



O programa de oficinas culturais Pontos MIS, parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, por meio do Museu da Imagem e do Som, e a Secult (Secretaria de Municipal de Cultura de São Caetano), apresenta Introdução à Linguagem Fotográfica Mulheres na Fotografia: Dayanita Singh, com Melissa Szymanski.



O curso será ministrado nos dias 17 (segunda-feira), das 19h às 21h, e 20 de maio (quinta-feira), das 14h às 16h, por meio da plataforma Zoom. O número de vagas é limitado a 10 alunos por dia de curso. O público-alvo são pessoas interessadas em artes visuais, fotografia e estética.



Para participar, é recomendado ser maior de 16 anos e enviar para o e-mail cultura@saocaetanodosul.sp.gov.br os seguintes dados: nome completo, idade, CPF, e-mail, telefone e endereço completo. Não é preciso ter aparelho fotográfico. O link de acesso à aula será enviado ao interessado no e-mail informado, assim como o certificado. Será dada prioridade aos primeiros dez munícipes inscritos para cada data.



Com duração de duas horas, a oficina Mulheres na Fotografia: Dayanita Singh vai mostrar as peculiaridades da trajetória da fotógrafa: como cria e interpreta a imagem em suas diferentes esferas. Após a parte expositiva, haverá 15 minutos de bate-papo com os participantes para perguntas.