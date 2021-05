Shopping em Diadema abriga exposição Mulheres em Cena

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 17:36



O que Elza Soares, uma enfermeira e uma vice-prefeita têm em comum? A resposta, aparentemente óbvia, vai muito além do fato de serem todas mulheres. Mas cabe ao espectador esmiuçar cada uma das camadas que a exposição Mulheres em Cena tenta nos oferecer. O trabalho, que o público poderá conferir no Shopping Praça da Moça até o dia 23 de maio, é também uma celebração à trajetória de 34 mulheres registradas pelos fotógrafos Marco Aurélio Olímpio e João Caldas Filho, especialmente selecionadas para dar uma dimensão da representatividade feminina no Brasil.

"A ideia foi criar uma exposição plural que apresentasse mulheres interessantes nas mais variadas áreas profissionais, desde ícones da música e do teatro a nomes como o da vice-prefeita Patty Ferreira e da enfermeira Débora do Rosário, ambas de Diadema", conta Olímpio. Há, ainda, espaço para uma provocação: a escolha da cantora Liniker, mulher trans, preta e uma das grandes vozes dissonantes das lutas LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bussexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros, Queer, Intersexual, entre outras expressões e identidades de gênero e orientações sexuais) no País.

Para além das pautas consideradas urgentes, a exposição pode ser vista também como uma verdadeira aula aberta de fotografia. Cada imagem, seja em cor ou em preto e branco, carrega o apuro técnico de dois mestres que, juntos, somam quase 70 anos de experiência. Ambos possuem trajetórias marcadas não só pela precisão como pela sensibilidade na escolha de cada cena a ser registrada.

Assim, nomes como Bibi Ferreira, Marília Pêra, Laura Cardoso, Maria Alice Vergueiro, Eva Wilma, Denise Fraga e Lygia Cortez se unem aos de Maria Bethânia, Maria Rita, Marisa Monte, Zezé Motta e muitas outras personalidades que representam a força, a beleza e pujança das mulheres. O Shopping Praça da Moça fica na Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro de Diadema, e o horário de funcionamento e visitação à exposição respeitarão as constantes determinações do Plano São Paulo de combate à pandemia da Covid-19.