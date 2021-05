EC São Bernardo reforça time sub-20 com zagueiro Gabriel

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 17:09



Apesar da atenção estar voltada na permanência do time na Série A-2 do Campeonato Paulista, o EC São Bernardo está atento ao mercado e trouxe uma peça para seu elenco sub-20, caso do zagueiro Gabriel Torres, 18 anos, ex-São Caetano. O defensor, inclusive, surge como possibilidade para compor o elenco que deverá disputar a Copa Paulista, no segundo semestre.

“Eu espero evoluir dentro do clube e estou me preparando bastante para que em breve possa estar contribuindo dentro de campo. Sempre busco trocar ideias com os mais experientes, ainda mais nesse elenco que me acolheu e tem sido bom para minha carreira”, declarou o jogador, que está treinando com o grupo do profissional - afinal, por enquanto não há previsão de competições sub-20 nesta temporada.