Donetti defende que professores de Sto.André possam usar arma de choque e spray de pimenta

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 16:53



O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, propôs projeto que autoriza uso de taser (arma de choque) e spray de pimenta por funcionários de escolas situadas na cidade. O texto foi protocolado nesta terça-feira (11) e tramita na casa, sem previsão de encaminhamento à votação no plenário.

Pela ideia do parlamentar, que é policial militar há 20 anos, professores ou outro profissional do centro educacional passaria por capacitação para uso do equipamento de segurança. Ele garante que a utilização dos itens é facultativa.

“Evidentemente que há alguns profissionais que são mais tranquilos com relação a isso, mas outros têm instinto de querer defender. E os que quiserem, passarão por preparo adequado, por curso com a arma taser e o espargidor (spray) de pimenta. Nada será imposto”, assegurou o parlamentar. “Como policial militar há duas décadas, percebo que as escolas perderam o poder de ação sobre lunáticos que entram no lugar. Inibiria a ação dos psicopatas. Eles pensariam duas vezes antes de agir, de cometer esse crime.”

Donetti disse que seu projeto é uma reação à chacina registrada no pequeno município de Saudades, no Interior de Santa Catarina. Na semana passada, um homem invadiu uma creche armado com um facão e assassinou duas profissionais da unidade e três crianças. Ele tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e detido.

“O que aconteceu em Santa Catarina foi terrível. Tivemos outras histórias. Teve o caso em Suzano. O que aconteceu de muito triste, lastimável”, comentou o vereador, lembrando do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, em março, quando dois ex-alunos do colégio invadiram o local, matando cinco estudantes e duas funcionárias – a dupla se matou na sequência.

Segundo o parlamentar, ele pretende conversar com o prefeito Paulo Serra (PSDB) para tratar sobre o projeto. Ele também declarou que o projeto poderia receber melhorias dos colegas vereadores.

“Vou falar para o prefeito a real necessidade de adoção dessas medidas de segurança. Na realidade, quero trazer segurança para nossas crianças, professores e funcionários da escola. Para os pais também. Sou pai e deixo meus filhos na escola, fico preocupado com eles. O que pode acontecer? Há pessoas preparadas se acontecer algo parecido com o que houve em Santa Catarina? Não sei se tem. É para gerar o debate”, concluiu Donetti.