Governo Biden 'leva possibilidade de inflação muito a sério', diz Casa Branca

11/05/2021 | 16:41



Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "leva a possibilidade de inflação muito a sério". Ela deu a declaração durante entrevista coletiva, ao ser questionada sobre um possível aumento maior na inflação ao consumidor no país, em momento de retomada econômica ainda irregular diante da pandemia da covid-19.

Jen Psaki disse que caberia ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tratar mais do assunto, mas notou que a maioria dos analistas econômicos avalia que haverá um avanço "temporário, transitório" dos preços no país.

A porta-voz ainda voltou a negar que o auxílio extra dado pelo governo federal na pandemia possa estar levando pessoas a desistir de procurar trabalho. Ela afirmou que o problema principal para isso ainda é a pandemia e seus efeitos, o que o governo trabalha para resolver.

Jen Psaki também defendeu o pacote de gastos com infraestrutura no país. Segundo ela, a proposta de Biden é voltada em grande medida para reconstruir e modernizar infraestruturas, o que segundo ela "nos ajuda a competir com a China".