Rainha Elizabeth II participa de primeiro grande evento real sem príncipe Philip

11/05/2021 | 16:10



A Rainha Elizabeth II, de 95 anos de idade, esteve presente na abertura estadual do Parlamento nesta terça-feira, dia 11. Este foi o primeiro grande evento real que a monarca participou desde a morte de seu marido, príncipe Philip. Ela estava acompanhada de seu filho e herdeiro do trono, príncipe Charles, e sua nora, Camilla Parker-Bowles.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, a rainha fez um discurso focado na recuperação de sua nação após a crise da Covid-19.

- A prioridade do meu governo é proporcionar uma recuperação nacional da pandemia que torne o Reino Unido mais forte, mais saudável e mais próspero do que antes. Para conseguir isso, meu governo aumentará as oportunidades em todo o Reino Unido, apoiando empregos, negócios e crescimento econômico e abordando o impacto da pandemia nos serviços públicos.

De acordo com o jornal Metro.co.uk, é possível que, a partir de agora, príncipe Charles se faça mais presente em eventos reais, ao lado de sua mãe - tudo para sinalizar uma mudança gradual na monarquia.

Homenagens a príncipe Philip

Ao participar de outro evento real, o herdeiro do trono também falou sobre a grande perda que seu país sofreu devido as mortes causadas pela Covid-19 e fez um desabafo emocionante sobre seu pai, príncipe Philip.

No vídeo que marcava o fim do Ramadã, o nono mês do calendário islâmico, Charles disse que assim como muitas famílias, a mesa de sua casa também terá um lugar vazio esse ano.

- Sei que o último ano foi profundamente desafiador para todos nós, e estou perfeitamente ciente do impacto da pandemia na comunidade muçulmana. Este ano, muitas famílias, como a minha, terão uma cadeira vazia em sua mesa de jantar e os amigos não poderão mais compartilhar o abraço de comemoração após as orações do Eid. Só posso dizer como estou profundamente triste por esta situação trágica e como meu coração se compadece por todos aqueles que perderam seus entes queridos.

O príncipe também fez uma visita ao Hospital St Barts, local em que seu pai ficou internado durante parte de seu tratamento. Segundo o Daily Mail, o monarca conversou com alguns membros da equipe médica responsável pelos cuidados com o Duque de Edimburgo, entre eles uma enfermeira, um consultor e um terapeuta.

Em declaração, o professor Charles Knight, presidente-executivo da St Barts, disse que a visita foi planejada especialmente para que o príncipe fizesse seus agradecimentos aos profissionais de saúde que cuidaram de seu pai.

- Significou muito para nós que ele viesse visitar e também que ele conhecesse as pessoas envolvidas nos cuidados de seu pai. Ficamos muito honrados por ter tratado seu pai e foi maravilhoso ver o Príncipe de Gales hoje. Foi particularmente especial que ele teve a oportunidade de falar com alguns de nossos funcionários aqui antes do Dia Internacional do Enfermeiro, amanhã.