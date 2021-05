Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros revelam fazer terapia de casal

11/05/2021 | 15:11



Quer ter um relacionamento maduro e saudável? Sophia Abrahão tem o segredo do sucesso! A atriz, de 29 anos de idade, revelou que faz terapia de casal com o namorado, Sérgio Malheiros, de 28 anos de idade, para melhorar a convivência, já que ambos dividem uma casa no Rio de Janeiro.

Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, Sophia contou que apesar de terem suporte terapêutico individual, também optaram por fazer as sessões como casal para entenderem a dinâmica um do outro.

- Sérgio começou na TV aos cinco anos de idade. Ele teve suporte terapêutico desde muito cedo. Eu comecei há uns quatro ou cinco anos, individualmente. Mas quando você casa, existem os desafios normais do dia a dia. Sempre tem algo para encaixar, uma coisa que você não consegue explicar e que, com ajuda, fica mais clara para os dois. O legal é que a terapia de casal funciona melhor quando você está bem, quando não há conflito. Ela não deveria ser um meio de apagar o apagar o fogo. Quando está tudo bem, é muito bacana e importante. Sinto que evoluímos bastante, disse a atriz.

No final do ano, vai fazer sete anos que os dois estão juntos, e dois anos que dividem a segunda casa. A participante do Super Dança dos Famosos não poupou elogios ao namorado:

- Nós dividimos tudo. Adotamos isso desde o início. Sérgio é um parceiro, não só amoroso, mas de vida. A gente está tendo conquistas juntos e crescendo profissionalmente.

Sobre a competição de dança, ela comemorou e relembrou a primeira participação:

- Foi um momento muito bom na minha vida. Sempre falo isso, é meio clichê, mas o Dança te prepara para qualquer desafio, porque tem a pressão do ao vivo. Eu me cobro bastante. Gosto muito de ensaiar e de estar segura quando vou fazer algo. E o quadro me exigiu concentração e controle de ansiedade. Foi uma escola para o que veio logo em seguida, o Video Show, conclui.