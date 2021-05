Sabrina Sato revela o motivo para querer aumentar a família

11/05/2021 | 13:10



Sabrina Sato recebeu a apresentadora e comunicadora Xan Ravelli e a empresária Manoela Fortti para falar sobre a maternidade em novo episódio do quadro Mães de Verdade, em seu canal no YouTube.

No bate-papo, Sabrina entregou o verdadeiro motivo para querer aumentar a família logo e dar um irmãozinho para Zoe, que é fruto da relação com Duda Nagle.

- Convivendo com crianças eu descobri que eu quero ter outras crianças na minha casa! Quero ter mais! Quero fazer essa família crescer mais!, disse.

A apresentadora ainda mostrou que está refletindo bastante sobre a maternidade em meio à pandemia do novo coronavírus, confessando que dá um medinho sobre o momento difícil em que todos estão vivendo.

Ela ainda chegou a se questionar sobre como está sendo a sociabilização de Zoe no período de quarentena:

- A gente fica se sentindo culpada também, porque eles não convivem com outras crianças. A gente não está deixando eles muito dependentes da gente?, questionou.

E ainda entregou que acredita que Zoe terá uma personalidade oposta a sua:

- A Zoe vai ser aquela menina que vai ser o oposto do que eu sou. Ela me vê sentada na cadeira de maquiagem e já fala: já vai maquiar? (faz expressão de brava).E quando ela me quer ver longe, para fazer alguma arte, ela fala: vai lá maquiar, mamãe, vai lá!

Por fim, Sabrina divertiu as convidadas ao revelar qual foi o primeiro palavrão de Zoe:

- Eu amei que não fui eu que falei isso! Foi o pai dela!, disse aos risos.