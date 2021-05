Anitta cai em pegadinha de Maurício Meirelles, revela preço de tatuagem íntima no bumbum e afirma: Segue lindo

11/05/2021 | 13:10



Anitta causou polêmica no começo de 2021 depois que um vídeo no qual ela fazia uma tatuagem íntima no bumbum viralizou nas redes sociais. Depois que a cantora falou sobre o assunto e revelou que já teve que retocar o desenho, Maurício Meirelles conseguiu descobrir quanto custou a tatuagem durante uma pegadinha!

Tudo aconteceu no programa Foi Mau, da Rede TV!, que foi ao ar na noite da última segunda-feira, dia 10. O apresentador recebeu David Brazil para uma conversa descontraída e muita brincadeira, e acabou pegando o celular do promoter para pregar uma peça na cantora.

Fingindo ser David, Maurício chamou a poderosa através do Whatsapp e afirmou que gostaria de tatuar o furico como presente para um amigo. Sem saber da pegadinha, a cantora deu risada e afirmou:

Dói pra cacete, tu lembra né? Eu morrendo. Mas segue lindo.

David, por sua vez, relembrou a situação:

Eu estava lá no dia sabe? Ela suava e [gritava]: Aiii!

Maurício, então, perguntou quais pessoas já haviam visto a tatuagem, e a apresentadora afirmou que seu namorado, óbvio, já havia. Vale lembrar que Gui Araújo chegou a comentar sobre a marca e que, atualmente, Anitta estaria em um relacionamento com o bilionário Michael Chetrit.

Meirelles, então, perguntou o valor para fazer a tatuagem íntima, e até mesmo pediu o contato do tatuador! A cantora, por sua vez, passou o numero do profissional e afirmou não lembrar o preço exato do serviço:

Está louca bicha? Sei lá, vê com o cara, eu não lembro mais. 300 e pouco, eu acho.

O apresentador continuou a pegadinha, perguntando onde a cantora estava. Ela, então, revelou que ficou algum tempo com o namorado em Nova York, nos Estados Unidos, mas que já estava voltando para Miami.

Festas de Anitta

Outro assunto abordado por David Brazil foram as festas que acontecem na casa da cantora! O promoter afirma que os eventos promovidos pela cantora são os melhores - e conta que já viu até mesmo cenas como Jojo Todynho dançando com o produtor musical Nelson Motta:

- Eu sou uma pessoa que curte muito a festa, que vê tudo, no dia seguinte eu lembro de tudo, mas as melhores festas com certeza são da Anitta. Tem de tudo. Tem o Drake, menino, tem os amigos dela lá da favela, tem trilhardário lá de Miami, tem a Vera Fischer que passa bêbada e cai no peito da Jojo, é um peru com farofa.

Uau!