Após ser chamada de controladora por mãe de Gabriel Medina, Yasmin Brunet se pronuncia: Falar até papagaio fala

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, se pronunciou pela primeira vez sobre os rumores da ruptura de seu relacionamento com o filho, e ainda acusou Yasmin Brunet, esposa do surfista, de ser controladora. Agora, a modelo postou alguns textos no Stories, sem indicar que estaria falando sobre esse assunto:

Quando não conseguirem te manipular, vão tentar manipular os outros para que pensem mal de você, postou.

Depois, ainda publicou outro texto:

Às vezes as pessoas fingem que você é uma pessoa ruim pra que elas não precisem sentir culpa pelo que fizeram contigo.

Yasmin também fez outro post:

Falar de Deus é fácil, bonito, mas lindo mesmo é ter Deus na vida porque de nada adianta encher o perfil com palavras bonitas se na vida não se vive o que prega. Para mim, testemunho bom é aquele que se vive porque falar até papagaio fala!

Depois, ainda compartilhou um texto de um perfil chamado Mães Narcisistas, chamado Saída do cativeiro e a campanha de difamação:

Se você tiver sorte suficiente de sair do cativeiro e deixar um narcisista, provavelmente descobrirá que eles agem como se você tivesse causado danos a eles. Em suas cabeças delirantes, eles estão pensando: Como ousa me deixar, se eu não terminei de controlar, usar ou abusar de você? (...) Não deixei que isso te atinja. Levante a cabeça e lembre-se: não importa o que as outras pessoas acreditam, porque você estava lá, vivendo o pesadelo, então você sabe a verdade.

Parece que está história está longe de acabar, não é mesmo?

Apoio

Em meio à confusão, Simone recebeu o apoio de uma amiga, Eliane Figueiredo. Em conversa com o colunista Leo Dias, Eliane falou sobre a família Medina:

- Sempre foi uma família unida e solidária. Todos estamos muito tristes com tudo o que vem acontecendo. Sophia, a irmã mais nova de Gabriel, é a que mais sofre. Ela tinha o irmão como ídolo e hoje ele nem fala mais com ela.

Ela ainda diz que Simone recebeu Yasmin muito bem na família, mas não gostou de não ter sido avisada sobre o casamento deles:

- Passei o Natal com eles. Todos muito felizes com a presença de Yasmin lá. Ela foi muito bem recebida e acolhida pela família. Simone estava radiante de felicidade. Ela sempre apoiou o casamento deles. Fomos até comprar louças e objetos de cerâmica para a casa nova dos dois, a pedido do próprio Gabriel. Estava com Simone no dia do casamento quando ela falou por câmera com o filho e ele não avisou nem comentou sobre a cerimônia. Qualquer mãe iria querer ser avisada sobre o casamento de um filho né, ainda mais eles que eram tão unidos.

Por fim, ainda opinou sobre a mudança de comportamento de Gabriel:

- Eu adoro Gabriel. Ele sempre foi muito humilde, mas de um tempo para cá vinha mudando o comportamento. Passou a ser frio com a mãe e se afastar dos amigos. Mas eu tenho fé que Deus vai reestruturar essa família. Se o propósito de Deus for que ele e Yasmin realmente sigam juntos, que isso tudo se resolva e ela tenha uma boa relação com a sogra, pois relacionamento é feito para somar e não para fazer desmoronar uma família linda assim.