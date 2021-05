Inteligência Artificial: Ingram Micro anuncia parceria global com a UiPath

Da Redação

Para ampliar seu portfólio de Inteligência Artificial (IA), a Ingram Micro Inc. anunciou aliança comercial mais sólida – e agora global – com a UiPath, empresa de automação empresarial e inovadora na tecnologia de Automação Robótica de Processos (RPA – Robotic Process Automation).

RPA permite que organizações ganhem eficiência, organizem o fluxo de trabalho e informações. Com esse tipo de Inteligência Artificial, companhias podem aumentar qualidade da operação e a conformidade dos processos, automatizando tarefas rotineiras repetitivas e demoradas.

Softwares robôs de Inteligência Artificial trabalham para implantar a automação de ponta a ponta, por toda a organização, reduzindo os custos simultaneamente. O portfólio especializado de Soluções Avançadas da Ingram Micro começou a ofertar as soluções de IA e RPA há alguns anos – e se tornou uma das práticas globais de crescimento mais rápido e escalável da organização.

Inteligência Artificial

“A automação robótica de processos é um componente importante dentro do plano de transformação digital de uma empresa”, aponta Sabine Howest, vice-presidente de engajamento de parceiros globais e IoT, Ingram Micro Inc. “Trata-se de um grande diferencial de vendas para os canais parceiros introduzirem soluções e serviços de transformação digital em sua base de clientes de usuários finais existentes.”

De acordo com o executivo, o uso da Inteligência Artificial para automatizar processos repetitivos e orientados por regras é uma prática que todas as empresas podem se beneficiar, independentemente de seu tamanho.

Parceria

O relacionamento da Ingram Micro com a UiPath começou na Índia, em 2018, e foi rapidamente seguido pela China. Agora a parceria se expandiu para a América do Norte e América Latina, além da Europa, Oriente Médio, África e o restante da Ásia-Pacífico.

“No Brasil, estamos muito animados com a parceria com a UiPath”, afirma Roberto Gero, Diretor de Advanced Computing na Ingram Micro. “Complementamos o portifólio de soluções de Inteligência Artificial e abrimos uma grande oportunidade ao nosso ecossistema no segmento de RPA, auxiliando nossos clientes a endereçar seus problemas de negócios e ajudando na jornada de transformação digital.”

Com foco na Inteligência Artificial, o time da Ingram Micro conta com uma equipe dedicada de especialistas da UiPath, que ajudam os canais parceiros em todo o ciclo de vendas. Isso inclui identificação de oportunidades, design thinking, serviços de consultoria, licenciamento e treinamento.