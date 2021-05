5 séries espanholas no Amazon Prime Video para treinar o idioma

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/05/2021 | 11:18



É possível sair do eixo português-inglês e encontrar séries espanholas no Amazon Prime Video. Isso sem contar que o catálogo oferece conteúdos que permitem mergulhar em culturas e tramas para diferentes gostos. A seguir, confira cinco opções disponíveis que valem uma sessão pipoca.

Com 10 episódios, o drama romântico é baseado no best-seller homônimo de María Dueñas, ambientado no final do século 19. A produção conta a história de Soledad Montalvo e Mauro Larrea, duas pessoas independentes cujos destinos se chocam de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. É uma história sobre superação de adversidades, como encontrar seu lugar no mundo e construir um império – para perder tudo em um dia.

Dentre as séries espanholas no Amazon Prime Video, esta conta a história de um herói nacional e um dos personagens mais misteriosos e complexos do país. A produção explora a vida de Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, também conhecido como “El Cid”. O enredo se passa no século 9, no qual cristãos, árabes e judeus viveram juntos na Península Ibérica, enfrentando guerras e forjando alianças. É nesta época que o jovem se torna um fiel vassalo, cavaleiro e herói para a coroa.

Esta série se passa em um internato próximo a um antigo mosteiro, situado nas montanhas e isolado do mundo exterior. Os alunos – crianças rebeldes e difíceis – vivem sob a rígida disciplina da escola que irá prepará-los para a reintegração na sociedade. Só que, em paralelo, a floresta que circunda o local é o lar de lendas antigas e ameaças atemporais. Elas vão fazer os estudantes viverem aventuras emocionantes – e aterrorizantes.

Marta e Javier não se conhecem mas têm algo em comum: ambos não veem razão alguma para encontrar um parceiro de vida e construir uma família. Porém, quando seus relógios biológicos começam a dar sinais de parada, acabam passando por uma reflexão que os leva, inconscientemente, a procurar um pelo outro.

Estoy Vivo é uma das opções disponíveis de séries espanholas no Amazon Prime Video. A trama gira em torno de Andrés Vargas, um policial que morre em uma perseguição a um serial killer. No entanto, ele acaba voltando, ao reencarnar em outro policial cinco anos depois. E mais: acaba ganhando imortalidade em troca de nunca revelar sua verdadeira identidade.