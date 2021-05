AquaTouch Serie 5000: barbeador elétrico Philips chega às prateleiras por R$ 750

Da Redação, com assessoria

A Philips lançou o barbeador elétrico AquaTouch Serie 5000 (S5582/20). De acordo com a fabricante, o novo produto tem tecnologia SkinIQ, que entende as características dos pelos, ajustando automaticamente o funcionamento do aparelho para uma experiência individualizada e mais confortável.

Além disso, ainda segundo informações da Philips, o AquaTouch Serie 5000 possui sistema de lâminas ComfortCut com pontas arredondadas que deslizam com suavidade e são projetadas para garantir a proteção da pele evitando irritações. O preço do modelo também parece bem avançado (principalmente para o mercado brasileiro): R$ 750.

O AquaTouch Serie 5000 também tem funcionalidade Power Adapt – sensor que lê a densidade dos pelos 125 vezes por segundo. De acordo com a Philips, ele adapta o poder de corte das lâminas para um barbear eficiente e sem esforço.

O AquaTouch Serie 5000 tem ainda bateria com duração de até 40 minutos de uso contínuo e, ainda, cabeças flex 5D que fazem movimentos independentes oferecendo contato próximo à pele. Isso permite um barbear rente até mesmo em áreas como o pescoço e a linha do maxilar.

O AquaTouch Serie 5000 pode ser usado com a pele seca ou molhada e é 100% à prova d’água. A novidade está à venda a partir do mês de maio, no e-commerce da Philips (http://www.loja.philips.com.br), e principais varejistas do país (como Magazine Luiza, Americanas.com e Ponto – ex-Frio).