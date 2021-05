Com Covid-19, Bárbara Bruno é extubada e Beth Goulart celebra recuperação da irmã: "cada dia melhor"

11/05/2021 | 11:10



A atriz Bárbara Bruno, de 64 anos de idade, segue se recuperando de quadro de saúde em meio à luta contra a Covid-19. Na última segunda-feira, dia 10, a filha de Nicette Bruno, que morreu em dezembro de 2020 vítima da doença aos 87 anos de idade, foi extubada e já não precisa mais do auxílio de aparelhos para respirar.

A boa notícia foi divulgada pela filha dela, a atriz Vanessa Goulart, que postou um vídeo para falar sobre o quadro clínico da mãe.

"Minha mãe foi extubada. Se isso não é a força da nossa fé, do nosso amor, não sei o que é. É um milagre, é uma alegria tão grande, uma gratidão que eu estou sentindo que não cabe no peito! Ela não esqueceu que era o Dia das Mães. Ela lembrou, mandou um beijo pra gente e falou: ''''crianças, um beijo. Acho que eu venci''''. Eu tenho certeza que você venceu, mãe, e vai sair com a plaquinha da Covid, disse ela.

Bárbara ainda segue em observação na UTI, mas está acordada. Beth Goulart, irmã de Bárbara, comemorou a recuperação:

- Queria dizer que estou muito feliz com as notícias sobre a minha irmã! Ela foi extubada hoje, graças a Deus! Temos que aguardar ainda três dias pra ver como ela recupera direitinho, mas vai dar tudo certo. Queria agradecer muito pelas orações. Tenho certeza que essa vibração de luz, de amor, de energia, de cura, ajudou muito a ela nesse processo. Vamos continuar orando!

Paulo Goulart Filho, também irmão das atrizes, falou sobre a situação de Bárbara e agradeceu as mensagem do público e amigos:

Vamos continuar com nossas orações, Barbara está cada dia melhor, obrigado pelo carinho de todos! Muito amor e paz, escreveu no Instagram.