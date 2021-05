Bianca Bellucci

33Giga



11/05/2021



O Facebook anunciou que está testando uma nova ferramenta para combater a desinformação dentro da rede social. A partir desta segunda-feira (10), um pop-up passará a ser exibido sempre que o usuário tentar compartilhar notícias sem ler. Por enquanto, o recurso está liberado para apenas 6% dos usuários do sistema operacional Android ao redor do mundo.

Na prática, o recurso funciona da seguinte forma. Ao tentar compartilhar notícias sem ler, o usuário será impactado por um aviso. Ele informará sobre a importância de saber o que está sendo postado. Em seguida, o Facebook dará duas opções: abrir o link e conferir o conteúdo ou publicar mesmo assim.

É importante destacar que um mecanismo similar está sendo testado no Twitter desde junho de 2020. De acordo com dados oficiais, o aviso sobre a conscientização de compartilhar notícias sem ler fez com 40% dos usuários abrissem o conteúdo e alguns não compartilhassem após a leitura.