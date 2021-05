No Power Couple Brasil, jogo gera discussões e atritos entre as mulheres: - Você me chamou de safada

11/05/2021 | 10:10



Na última segunda-feira, dia 10, o Power Couple Brasil já trouxe algumas polêmicas com a primeira prova das mulheres! No reality show da Record, as participantes tiveram que responder perguntas sobre os maridos para provar que conhecem segredos íntimos sobre eles. A cada resposta correta, elas podiam roubar pontos das outras competidoras. E foi justamente isso o que causou divergências entre elas, logo após a dinâmica.

Nos bastidores, assim que o jogo terminou, o fato de os pontos terem sido roubados foi algo que gerou discussão.

- Você tinha motivos para tirar de mim. Mas as outras não tinham, disse Deborah Albuquerque para Fernanda Medrado.

- Eu acho que eu tô com uma visão sua por causa da carta que o seu marido me deu, respondeu Medrado.

- A gente tinha motivos para dar uma para a outra. Quando a gente não conhece as pessoas, a gente fica procurando pelo em ovo para ter motivos, disse Deborah.

Em depoimento, Medrado disse:

- A Deborah chegou em mim e disse que tem medo de votar em algumas pessoas aqui da casa. Então ela me pegou como alvo.

Ao mesmo tempo, Mirella conversava com Márcia Felippe:

- Foi uma segunda vez que veio um ataque seu, sendo que a gente tinha combinado um negócio. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi são as atitudes. A gente tem que tomar cuidado com as atitudes porque o resto quem decide é o público.

Márcia, então, respondeu:

- Eu tô com a minha consciência tranquila, porque eu agi bem. Eu não tenho nada contra você [Mirella]. Não tenho nada contra ninguém, mas na hora de estratégia de jogo...

- Você também tirou [pontos] de mim, safada!, disse Mirela Janis.

- Foi! Tirei de você! Estratégia.

Depois, Márcia chamou Mirela para conversar:

- Deixa eu falar uma coisa para você. Você falou uma palavra muito forte. Você disse safada.

- Não, não!

- Eu jamais vou lhe ofender com qualquer coisa. E deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu jamais vou fazer qualquer coisa para prejudicar qualquer pessoa aqui.

Mirela logo se defendeu:

- Se eu falei isso, eu peço desculpas! Eu falei: ê, voltou em mim, safada. Eu devo ter falado safada porque é o meu modo de falar. Eu sou a Mirela Janis. Eu sou uma pessoa. E se você ficou ofendida porque eu brinquei [te chamando] de safada, me perdoa. (...) Eu sou eu, você já sabe. E eu peço desculpas se te ofendi.

Briga entre Medrado e o casal Mari Matarazzo e Matheus Yurley

Por Mari ter dado um voto em Medrado, a rapper foi questionar a colega de confinamento. Com isso, Matheus, marido de Mari, entrou na conversa:

- Gente, é a forma de você se expressar, Medrado. Quando você pediu o nosso voto eu falei: eu tenho certeza que ela pediu pra saber se a gente votou nela.

Como resposta, Medrado disse:

- Você falou para o Brasil que você é meu amigo! Você mentiu! Você quis mostrar uma amizade que a gente não tem. (...) Você é muito irônico, cara.

Em depoimento, Matheus ainda disse:

- Não quero guerra com ninguém, mas se quiser guerra comigo...

Eita!