Whindersson Nunes rebate Luísa Sonza, diz que se sentiu otário e revela ameaça à Maria Lina: O povo vai dizer para ela que vai perder o bebê

11/05/2021 | 09:10



A lavação de roupa suja continua no Twitter! Após Luísa Sonza desabafar sobre ter sido vítima de ameaças junto com seu namorado Vitão e disparar indireta para a Whindersson Nunes, foi a vez do humorista retrucar mais uma vez sobre o fim polêmico do casamento entre ele e a cantora.

Na noite da última segunda-feira, dia 10, o humorista chegou a declarar que sua noiva, Maria Lina Deggan, está recebendo mensagens de ódio, com até torcida para que ela perca o bebê que está à espera.

Eu nunca quis tornar nada disso um briga, nem um show. E gente sério nem sigo h[a tanto tempo, eu estou numa vibe de carrinho de bebê, um dia desses eu recebi a notícia, ja está com seis meses (de gestação), daqui a pouco é uma correria que ele vai chegar, quando eu digo que não vejo é não vejo mesmo (o que falam sobre).

Você numa posição onde sua função é não estressar uma grávida, e vem esses assunto de b***a desses, é muito e***o. E cara não dá pra falar essas coisas na internet, fica todo mundo doido, minha mãe fica doida, meu pai fica doido, minha noiva, eu, vira uma loucura incontrolável. O povo vai no Insta da Maria dizer que ela vai perder o bebê, nada sai que preste desse assunto, é incontrolável.

Espero ficar em paz, todos em paz, falo da Maria grávida sim, não venham me dizer que isso não é importante não. Vou fazer um parto todo humanizado e vocês tirando a paz dela, se vocês não acreditam no que pregam, pois eu acredito que essas coisas que perturba a mãe. também perturba a criança.

Já quando o assunto foi o motivo para o casamento com Luísa Sonza terminar, Whindersson rebateu as mensagens de internautas que o criticaram por não ter desmentido que não havia sido traição por parte de Luísa com Vitão. Os seguidores ainda apontaram que o humorista ficou calado enquanto a cantora era bombardeada de ataques.

Eu fiz isso e depois segui minha vida, disse ele, colocando o print da mensagem que escreveu pedindo que não ataquem Luísa Sonza.

E continuou:

Do jeito que falei parece q eu deixei uma pessoa sofrer hate, mas eu disse que não terminamos por causa disso. Eu tenho meus motivos pra nunca ter dito que não, é nunca ter dito que sim. Isso deveria ser só meu, sempre fiquei na minha, nunca mais mexi na vida de ninguém.

Ele ainda insinuou que, apesar de não ter havido traição, outro motivo o deixou muito triste:

Eu não sou nem nunca fui perfeito, e nunca cobrei perfeição de ninguém, mas depois do término aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste, decepcionado, que não foi uma traição, mas depois passei a não botar mais a mão no fogo por ninguém e ficar na minha!

E afirmou que nunca ganhou dinheiro em cima do assunto:

Minhas poucas piadinhas eu ganhei zero reais, lucrei zero reais com essa situação, pelo contrário aturei e surtei.

Em resposta a internauta que disse que levou um ano e meio para dizer que o casamento não terminou por conta da traição, Whindersson rebateu:

Mentira sua! Eu não vou ficar lembrando o povo brasileiro todo dia, não bota na minha conta não. O que me magoou deveria ser assunto meu, puro e exclusivamente meu, e se você gosta da Luísa deveria ouvir a música dela, é o melhor que você pode fazer, porque procurar culpados por coisas que vocês não sabem, um relacionamento inteiro. Se você quiser pode deixar de me seguir.

E ainda afirmou que se sentiu otário diante do ocorrido, sem especificar o que de fato aconteceu:

Depois desse motivo que eu me senti muito... nossa diploma de otário! Somaram-se várias outras coisas, que levam a não botar a mão no fogo mesmo por ninguém, depois das minhas conclusões segui minha vida, questionei sobre o assunto recebi um emoji com cara de pensativo e fiquei na minha calado.

E não dá pra explicar sem contar tipo uma conversa que tive, eu não quero saber nada sobre isso, não vivo isso, eu tenho uma vida hoje e nada sobre isso isso deveria falar, estou me sentindo até idiota por ter tentado tipo um meio termo, jogaram uma culpa em mim, e eu não sinto ela.

Whindersson ainda afirmou que ficou paranoico, pois tudo o que ele dizia para as pessoas acabavam sendo ouvidas e virando fofoca:

Tipo assim, a galera vai chutando e não acerta nada do que chuta, e eu não posso passar o dia todo corrigindo nas informações dando informações sobre a minha vida, eu vivia uma paranoia que não podia conversar sobre nada que as paredes ouviam e virava fofoca.

O humorista ainda insinuou que outras pessoas ganharam dinheiro com esse assunto e muita gente entendeu que ele estava se referindo à Luísa. O artista ainda mostrou indginação por o assunto vir à tona novamente, quando tudo já estava tranquilo e bem resolvido.

E estava tudo tranquilo até hoje, todo mundo muito bem resolvido, mas aí hoje tenho que dar satisfações, ah para! Mas não ganhei um centavo com esse assunto

Por fim, Whindersson disse que o ocorrido fez com que ele tivesse que lidar com a depressão de novo, mas que preferiu não falar sobre publicamente, uma vez que as pessoas falariam que ele se fez de vítima:

Muita coisa acontece enquanto não estou aqui, como ir pra um retiro com psiquiatra com eletrodo na cabeça, remédio até pra escutar vozes, sim a paranoia adoece todo mundo. Mas eu me arremetendo de falar sobre depressão porque qualquer motivo é motivo pra falar que me fiz de vítima.