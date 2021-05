Seleção masculina de basquete 3x3 inicia última fase de treinos para Pré-Olímpico

11/05/2021 | 08:53



A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 se apresentou na segunda-feira para a segunda fase de treinamentos visando o Pré-Olímpico de Graz, na Áustria. Com o grupo definido para a disputa por uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020, o técnico Douglas Lorite não perdeu tempo e já começou os trabalhos na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, a EsEFEx.

A equipe treina no Brasil até o próximo dia 22, quando viaja para a Europa. No dia 20, o grupo entra na "bolha" do Pré-Olímpico e estreia no dia 26. O torneio será disputado por 24 seleções e dará aos três primeiros colocados um lugar em Tóquio-2020.

Os quatro titulares da seleção brasileira, definidos ao fim da primeira fase de treinos e divulgados no fim do mês de abril, são Jefferson Socas, Fabrício Veríssimo, André Ferros e Jonatas Mello. Leandro Souza e William Weihermann são os dois reservas e também viajam com o grupo para a Europa, ficando à disposição para qualquer eventual troca.

Gianluca Campaner, Leonardo de Souza Branquinho, Matheus Parcial e Luiz Felipe de Paulo Silva, todos do São Paulo DC, foram convidados para o período de treinamentos na EsEFEx para fortalecer ainda mais a preparação brasileira.

O Brasil estreia na competição masculina, pelo Grupo A, no dia 26 diante da Turquia e no mesmo dia enfrenta também a República Checa. A seleção volta à quadra no dia 28 contra a Polônia e a Mongólia. Os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata já nas quartas de final e os três times que forem ao pódio terão a sua vaga em Tóquio-2020.

Assim como na primeira fase de treinamentos, o Brasil seguirá com critérios rígidos de saúde diante da pandemia da covid-19. Atletas e comissão técnica foram testados no ato da chegada da delegação à EsEFEx, com testes PCR. Todos ficarão isolados durante todo o período de treinos, onde também farão a sua alimentação e hospedagem. Os atletas receberam kits individuais de álcool gel, máscaras e manual de orientação de medidas sanitárias.