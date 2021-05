10 perfis no Tik Tok para aprender receitas fáceis e rápidas

Marcella Blass

11/05/2021 | 08:18



Não dá para negar que o TikTok é uma febre no Brasil. Mas, além de muita dancinha, vídeos de pet e dublagens, a rede social de vídeos tem servido muito conteúdo de grande utilidade, em especial para quem gosta, mas não sabe cozinhar. Uma série de perfis especializados no assunto mostram o passo a passo da execução de receitas deliciosas e fáceis de reproduzir para dar uma variada no cardápio das refeições em casa.

Para ajudar os cozinheiros de plantão, o 33Giga separou 10 perfil do TikTok que vão te ensinar a cozinhar:

Receitas doces e salgadas para esquentar o coração. Os vídeos que mais bombaram foram os de sorvete caseiro, brownie e bolo vulcão.

Conhecido por cozinhar de óculos escuros, Saulo tem um cardápio bastante variado. Entre seus principais pratos estão carbonara, sobremesa fácil e batata frita 2.0.

Neste perfil você vai encontrar receitas e drinks com inspiração em culinárias do mundo inteiro: do Japão à Itália e do Brasil ao México.

Amor por Receitas – @amorporeceitas

Com uma pegada mais profissional, essa conta vai ser útil tanto para os cozinheiros iniciantes quanto para aqueles que começaram a ousar mais com o forno e o fogão.

Rony se identifica como “cozinheiro ignorante” e tem um jeito bastante peculiar de cozinhar, mas não deixa de trazer receitas muito interessantes – entre elas pão de alho turbinado, espeto de salsicha com queijo e churros chavoso.

A jovem mistura humor, exercícios físicos e receitas de encher os olhos. No perfil dela, você pode aprender a fazer pão de alho, enroladinho e até ovo de páscoa trufado.

Com vídeos muito práticos, Iasmyne vai ajudar bastante os cozinheiros de primeira viagem. Por lá, você pode aprender os segredos do arroz soltinho, da panqueca americana e da farofa temperada.

Matheus ensina fáceis e rápidas que podem ser a solução para quando não se sabe o que cozinhar na próxima refeição. Com ele, você vai aprender a cozinhar a famosa coxinha até um picolé de bolacha.

Laís se dedica a fazer receitas especiais baseadas em pratos famosos em filmes e séries. No perfil dela você vai aprender a preparar o Lamen do Naruto, pizza pan das Tartarugas Ninjas e a famosa lasanha do Garfield.