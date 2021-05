Luísa Sonza posta indireta após Whindersson Nunes falar sobre fim do casamento: Resolva conversando comigo e não com o Brasil inteiro

11/05/2021 | 08:10



Luísa Sonza voltou a usar o Twitter para desabafar sobre seu namoro com Vitão e o fim polêmico de seu casamento com Whindersson Nunes, citando que ela e o companheiro são ameaçados diariamente dentro e fora das redes sociais. O assunto voltou à tona na última segunda-feira, dia 10, quando a cantora resolveu, mais uma vez, rebater as críticas que recebe por conta do fim da relação com Whindersson.

Ela deixou claro que nunca traiu o humorista e que as pessoas não sabem do que realmente aconteceu. Diante da repercussão do assunto, Whindersson também veio à público e, pela primeira vez, afirmou que foi ele quem havia terminado o casamento, assumindo responsabilidade pelo término e ponderando que nunca houve traição.

A cantora, então, escreveu:

Eu não quero e não vou ser o tipo de pessoa que expõe ninguém. Estou calada sofrendo muito, faz mais de um ano. Não está tudo bem e nem resolvido faz mais de um ano. Eu e meu namorado somos atacados na rua com agressões verbais diariamente há mais de um ano.

Desenvolvi ataque de pânico. Minha família está sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte. Victor, quando ainda tinha show drive in, foi agredido com latinha e com agressões verbais por nada, mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor tanta coisa que me magoou, mesmo que estejam (de novo) me atacando por algo que eu nem sei o que é, eu não vou revidar.

Ela ainda mandou uma suposta indireta para Whindersson, que resolveu responder os internautas sobre o assunto:

Quem quiser resolver algo comigo, resolva conversando comigo e não com o Brasil inteiro.

E finalizou:

Aos meus fãs: não façam com os outros o que vocês viram fazendo comigo. Sejam melhores. Empatia e amor, por favor. Isso me deixa tão, tão triste. Como eu queria q tudo isso fosse diferente.