Grande ABC registra mais 41 óbitos e 442 casos de coronavírus

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/05/2021 | 22:10



As cidades do Grande ABC registraram ontem 41 mortes por Covid-19, número um pouco superior à média das duas últimas semanas, que não passou de 36 óbitos a cada 24 horas. Em relação aos novos casos, foram reportadas pelas prefeituras mais 442 infecções, número similar ao da média da semana passada, que fechou com 480 novos diagnósticos positivos por dia.



Com os números de ontem, o Grande ABC acumula agora 7.160 falecimentos em decorrência do coronavírus e 182.440 casos da doença. Deste total, 169.339 moradores da região já estão recuperados da enfermidade.



São Bernardo segue como a cidade com o maior número de mortes e casos da doença, com 2.340 e 70.054, respectivamente. Seguida por Santo André, com 1.835 falecimentos e 52.223 diagnósticos positivos; Diadema, com 1.046 mortes e 24.018 infectados; Mauá, com 896 perdas e 16.197 casos; São Caetano, com 688 baixas e 11.187 contaminados; Ribeirão Pires, com 272 óbitos e 6.038 registros; e Rio Grande da Serra, com 83 falecimentos e 2.723 pessoas positivadas.



Ontem, foram aplicadas apenas 4.937 doses da vacina somando primeira e segunda doses. Esse é o menor número para um dia útil desde 17 de março, quando foram utilizados 3.283 fármacos. Mesmo assim, o Grande ABC se aproximou da marca de 800 mil imunizantes injetados, com 799.618 sendo 519.271 referentes à primeira dose e 280.347, à segunda.



ESTADO

Os 645 municípios paulistas registraram, juntos, ontem, 3.006.250 casos de Covid e 100.854 mortes desde início da pandemia.



Entre o total de casos, 2.692.896 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 310.832 foram internados e receberam alta hospitalar.



Ontem, havia 21.271 pacientes internados no Estado, sendo 9.970 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.301 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,5% e na Grande São Paulo é de 76,7%.



BRASIL

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o País voltou a registrar ontem menos de 1.000 mortes em razão da Covid. Foram reportadas 889 óbitos, com o total chegando a 423.229. Já em relação aos casos da doença, foram mais 25,2 mil, com o acumulado de 15.209.990. O número de pacientes que tiveram a enfermidade e estão recuperados subiu para 13.759.125. (Com Agências)