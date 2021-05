Santo André terá Ituano pela frente no Troféu do Interior

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/05/2021 | 22:02



O Santo André conheceu nesta segunda-feira, 10, o adversário, a data, o horário e o local de seu compromisso pelo Troféu do Interior do Paulista. E o Ramalhão vai reencontrar justamente seu último adversário da primeira fase, o Ituano, no Estádio Novelli Junior, o mesmo local onde duelaram no domingo e os andreenses levaram a melhor, vencendo por 1 a 0, gol de Marino. O duelo está marcado para as 18h45 desta quarta, 12, com transmissão do SporTV.

“O campeonato foi muito difícil. Não era o que queríamos, nosso objetivo era classificar. Infelizmente nossa realidade foi outra, brigamos contra o rebaixamento, mas conseguimos deixar o Ramalhão na Primeira Divisão, que é o lugar dele, brigando por grandes coisas. E agora temos esse grande objetivo no Troféu do Interior, que dá vaga na Copa do Brasil (para o campeão). Não é fácil, mas vamos em busca desse título”, decretou o lateral-direito Marcos Martins.

A princípio o técnico Márcio Fernandes terá como desfalque certo o volante Vitinho Shimith, que recebeu o terceiro cartão amarelo no domingo e está suspenso. Em seu lugar poderá entrar justamente Marino, que já conhece o caminho das redes em Itu. O lateral-esquerdo Giovanni Palmieri segue sendo baixa em razão de lesão, o que também deve ocorrer com o goleiro Ivan.

Santo André e Ituano já decidiram o título do Troféu do Interior. Em 2017, as equipes mediram forças em duelos de ida e volta. No primeiro encontro, em Itu, o time da casa venceu por 1 a 0. Já na volta, em duelo que marcou a reinauguração do sistema de iluminação do Bruno Daniel, o empate por 1 a 1 garantiu o troféu para o Galo.

EM CAMPINAS

O outro duelo do Troféu do Interior será entre Ponte Preta x Botafogo, quinta-feira, às 21h, no Moisés Lucarelli. Os dois times que avançarem encontram nas semifinais o Novorizontino, que fez a quinta melhor campanha do Paulistão, mas ficou de fora do mata-mata porque terminou em terceiro lugar do Grupo C, e o time do Interior que tiver a melhor campanha entre os eliminados nas quartas de final. Além da vaga na Copa do Brasil de 2022, o campeão fatura R$ 252 mil e o vice, R$ 70 mil. A final será no dia 22, duas semanas antes da estreia do Santo André na Série D, em 5 de junho, contra o Bangu-RJ.

Reunião define datas, locais e horários das quartas de final

Foram definidos ontem datas e horários das quartas de final do Paulistão, fase esta que será disputada em jogo único. O conselho técnico foi realizado de forma virtual entre a Federação Paulista de Futebol e os oito clubes classificados. Nesta terça-feira, 11, a partir das 16h, Corinthians e Inter de Limeira abrem a etapa eliminatória, que terá sequência amanhã com o duelo entre Mirassol x Guarani, a partir das 21h, no Estádio José Maria de Campos Maia – em encontro das equipes que desbancaram o Santos na fase de grupos.

Depois de seus compromissos pela Libertadores, Palmeiras e São Paulo voltam suas atenções para o Estadual. O Verdão, que hoje encara o Independiente del Valle-EQU pelo torneio continental, na sexta-feira visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 19h30. No mesmo dia, o São Paulo recebe a Ferroviária, a partir das 21h30, no Morumbi.

Os vencedores avançam para as semifinais, que também serão realizadas em jogo único. No entanto, diferentemente das quartas, que já tinham chaveamento antecipadamente definido entre primeiro e segundo colocados de cada chave, a decisão dos duelos será a partir da campanha geral. Por ora, o São Paulo tem o melhor desempenho, com 27 pontos, seguido por Corinthians (25), Red Bull Bragantino (23), Ferroviária (21), Palmeiras (21), Inter de Limeira (18), Mirassol (18) e Guarani (14). Somente a final da competição será disputada em duas partidas, com a decisão no dia 23.