INSS anuncia transferência de agência em Diadema

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 00:40



O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) anunciou ontem a transferência da agência de Diadema, localizada na Avenida Antônio Piranga, no Centro. A retirada das mobílias causou susto ontem na classe política da cidade, que temia perda permanente do equipamento.



Ao Diário, o INSS informou que o posto de Diadema já está fechado desde março do ano passado devido à pandemia de Covid-19, mas assegurou que a cidade terá sua agência de volta assim que o governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) encontrar “novo local para reinstalação da unidade”.



“Antes da pandemia, a unidade estava funcionando em um prédio cedido pela Prefeitura desde 2008. Entretanto, esse imóvel se tornou inadequado para acomodar uma agência do INSS e oferecer um bom ambiente de atendimento aos cidadãos face a problemas estruturais, com climatização, acessibilidade e novas exigências para combate ao coronavírus. Esclarecemos que a superintendência do INSS em São Paulo já está em tratativas com o prefeito Filippi para definição de novo local para reinstalação da unidade. Dois imóveis em Diadema estão sendo avaliados pelos técnicos do INSS e da Prefeitura para verificar se são adequados para abrigar uma unidade de atendimento”, informou o instituto.



Chefe de Gabinete do Paço, Dheison Renan (PT) explicou que os prédios em estudo também estão localizados no Centro. “A gente espera que até o fim deste semestre, ao longo deste mês e o mês que vem, a gente consiga anunciar o novo local da agência do INSS para o posto voltar a funcionar o quanto antes – possivelmente no segundo semestre”, estimou o secretário.



A possibilidade de saída do INSS foi trazida pelo vereador oposicionista Eduardo Minas (Pros), que gravou vídeo no momento em que o prédio era desocupado.



Entre fevereiro e março, o município foi pego de surpresa com o anúncio do fechamento do posto do IML (Instituto Médico-Legal) da cidade. O governo do Estado, porém, recuou depois de pressão do Paço.