Congestionamento em São Bernardo

Vereadores aliados ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), já avisaram seus respectivos times que a candidata do governo a deputada estadual no ano que vem é a primeira-dama Carla Morando (PSDB), que buscará a reeleição. Para a corrida a deputado federal, porém, nada está definido. Tanto que não é à toa que há parlamentares dispostos a concorrer a deputado federal no ano que vem para testar a força política na cidade. Outros têm mantido conversas com figuras até mesmo de fora de São Bernardo. Tem vereador apostando na possibilidade de que ao menos cinco postulantes a federal com origem ou base de apoio em São Bernardo saiam no pleito de 2022. Congestionamento à vista.

Prestígio

Ex-vereador e ex-prefeiturável de São Caetano, Fabio Palacio (PSD) compareceu à solenidade de apresentação do BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), na sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, juntamente com o governador João Doria (PSDB) e prefeitos do Grande ABC. Depois, gravou vídeo com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e a deputada estadual Carla Morando (PSDB) para falar sobre a obra.

Saída à francesa – 1

Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi saiu do PSB e migrou para o Solidariedade, como mostrou o Diário na semana passada. Saiu, inclusive, sem avisar seus aliados no núcleo socialista. O advogado Israel Aleixo, o Bell (PSB), figura muito ligada ao clã Jacomussi e que foi de tudo um pouco no governo Atila, andou reclamando que ficou sabendo por terceiros do desligamento do aliado.



Saída à francesa – 2

Aliás, Bell se queixou para observadores da política de Mauá sobre o fato de Atila Jacomussi (SD) ter até desaparecido das rodas políticas envolvendo o grupo político. Sempre que questionado por pessoas da política local sobre o paradeiro de Atila, Bell responde que há muito tempo não conversa com o ex-prefeito e que não sabe sobre seus passos.



Elogios...

Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB) elogiou e alfinetou decisões de obras recentes do governo do Estado para o Grande ABC. Sobre o Piscinão Jaboticabal, cujo contrato foi homologado na semana passada, classificou o projeto como “sensacional”. “Medida que pode ajudar a corrigir histórico de enchentes na divisa de São Caetano com São Bernardo, pelo Rudge Ramos.”



...e críticas

Mas Pio Mielo deu na ferradura também ao analisar a confirmação do BRT para a região. “É resposta paliativa. O Grande ABC esperava o Metrô. Sou da geração que esperava o Metrô, em especial sobre a Avenida Guido Aliberti. Seria medida real, atual e resolutiva. Entendo, é melhor do que nada, mas recebo a notícia com ceticismo. Resposta conclusiva seria o tão esperado, prometido e sonhado Metrô.”



Encontro

Por falar em Pio Mielo, o presidente da Câmara de São Caetano esteve neste fim de semana com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), em São Paulo. Alex e Pio têm estreita relação com José Auricchio Júnior (PSDB).



Desburocratização

Os vereadores Ricardo Zoio (DEM) e Márcio Colombo (PSDB), de Santo André, apresentaram projeto com objetivo de eliminar série de procedimentos burocráticos nos órgãos públicos municipais. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa ser ratificado para ir à sanção do prefeito Paulo Serra (PSDB) .