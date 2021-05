Sessenta e três anos

Do Diário do Grande ABC



10/05/2021 | 23:59



“Publicar tudo o que é de interesse dos leitores.” Com este mote, expresso em seu Editorial de inauguração, circulava há 63 anos a primeira edição do semanário News Seller, que uma década depois se transformaria no Diário. Desde aquele 11 de maio de 1958, um domingo de Dia das Mães, este jornal tem empreendido todos os esforços para cumprir aquele compromisso que assumiu com os leitores. A longevidade do empreendimento, que chega hoje à 18.338ª edição impressa, serve para comprovar que os anseios da sociedade foram respeitados ao longo da trajetória. E o mais tradicional veículo de comunicação do Grande ABC aproveita a passagem de mais um aniversário para reafirmar seus propósitos.

Defender os interesses legítimos dos moradores das sete cidades, as instituições democraticamente constituídas e promover o amplo debate de ideias, sem entraves à livre circulação das mais variadas formas de pensamento, continuarão a ser a base do trabalho praticado por esta Casa. Mesmo sob ataque de minorias radicais, que veem na prática do jornalismo profissional uma ameaça ao status quo, este Diário seguirá em sua tarefa de registrar, com o máximo de precisão possível, os avanços da sociedade sem se descuidar de criticar aqueles que tudo fazem para prejudicar o bom curso da história – ainda que estes sejam representantes do poder político e econômico do Grande ABC.

A atividade jornalística se encontra em encruzilhada jamais vista na história dos meios de comunicação impressos. Os desafios, porém, servem de combustível para os idealistas. Quanto mais difíceis, mais eles entusiasmam aqueles que se propõem a fazer a diferença. Desistir, portanto, não é uma opção. Ainda há muito por que lutar no Grande ABC – e as páginas do jornal seguirão à disposição dos contendores. É nos cidadãos que nos honram com sua atenção e nos anunciantes que entendem a importância da isenção jornalística que este Diário se fia para renovar sua intenção de continuar, pelos próximos 63 anos, no mínimo a “publicar tudo o que é de interesse de nossos leitores”.